Vydávala som sa ako mladučká naivná modelka, ktorá sa z móla vrhla rovno do náruče charizmatického a svetaskúseného muža. Nepopieram, že aj dobre zabezpečeného... Dvadsaťročný vekový rozdiel mi vtedy pripadal šarmantný. Omámená radosťou a pýchou som priam cítila, ako prevyšujem všetky svoje kamarátky. Čoskoro sa nám narodila dcéra a môžem povedať, že nasledovalo päť krásnych rokov. A potom sa to stalo. V posteli už nebol mužom, začal mať problémy s erekciou. Záležalo mi na ňom, chcela som, aby sme to riešili spolu s odborníkom. O tom však nemohlo byť ani reči. Povahovo sa veľmi zmenil. Stratu mužnosti si kompenzoval tým, že sa krútil okolo mladých žien, zahŕňal ich vtipmi a komplimentmi, dokonca aj v mojej prítomnosti. Jasné, že z neho boli celé nadšené, veď na pohľad to bol stále atraktívny muž. Snažila som sa s ním komunikovať, vysvetlila som mu, že ma takéto správanie ponižuje, on mi však odporučil psychiatra.

Katka si dopriala výlet s partiou vodákov. Ako to dopadlo? Zdroj: shutterstock

Moja najlepšia kamarátka vedela o všetkom. Súcitila so mnou a ako milovníčka adrenalínu usúdila, že by mi dobre padla zmena. Pozvala ma aj s dcérou na trojdňový splav so svojou partiou. Najprv som si klepala na čelo, veď som veslo v živote nedržala v ruke, ale nakoniec ma prehovorila. Manžel napodiv nenamietal, asi preto, že s dcérou nehrozilo, že by som sa „spustila“.



Keď som uvidela partiu dobre naladených ľudí, akoby som zo seba striasla niekoľko zúfalých rokov, okamžite som pookriala. Keďže som bola bez skúseností, do kanoe mi priradili Rasťa, urasteného fešáka s ramenami drevorubača. Bol to dobrý ťah, s fyzicky zdatným Rasťom som sa cítila bezpečne a mohla som nerušene oddychovať. Bolo až neuveriteľné, ako ma tá pomaly plynúca voda upokojovala. Očarilo ma aj Rasťovo správanie k dcére. Vyžaroval z neho prirodzený pokoj, vyrovnanosť. Ach, z toho raz bude skvelý otec, pomyslela som si.