Môj manžel chodil do bordelu. Keď s tým vyrukoval, chcela som vedieť každý detail. Presne som chcela zistiť, aké to boli ženy. Ako vyzerali, čo mali oblečené. Aký bol ten moment, keď s nimi šiel do postele. Aj keď poznanie tohto všetkého ma veľmi bolelo, nemohla som si pomôcť. Vraj chcel vyskúšať, aký je sex s cudzími ženami, sex, za ktorý sa platí. A touto zvedavosťou nám zničil manželstvo.

Čosi medzi nami nebolo v poriadku

Michal a ja sme večer sedeli doma pri pohári vína. Už dlhšie som mala pocit, že ho niečo ťaží. Že medzi nami niečo neviditeľne prekáža. Nemala som však ani poňatia, čo to je. A Michal vždy odviedol pozornosť od tejto témy, keď som sa ho na to spýtala. Keď mi nakoniec všetko povedal, zrútila som sa. Kričala som a plakala a nakoniec ho vyhodila z domu. Bola som taká ranená s pocitom ublíženia, podviedol ma – so ženami, ktoré pred ním mali stovky chlapov v posteli. Bol to pre mňa šok.

Chcel to, čo doma nedostal

Michal bordel navštívil trikrát, aspoň tak to tvrdí. Vraj mu veľa chlapov rozprávalo o skvelom sexe s prostitútkami. Zdalo sa mu to zaujímavé a vzrušujúce. Hlavne, že ženy za peniaze sú ochotné urobiť aj to, čo doma nedostane. Chcel to vyskúšať. Keď som sa ho pýtala, čo také chcel od nich, skoro som odpadla. Mal pravdu, to by som nerobila, aj keď ho milujem. A hanbím sa na to, čo i len pomyslieť.

Vraj bol sklamaný

A tak si po to, po čom túžil, zašiel do prvého nevestinca. Vraj bol sklamaný, sex nebol vôbec taký úžasný, ako si to predstavoval. Ale práve preto to skúsil ešte dvakrát na iných miestach. Ale nakoniec ani to nebolo také perfektné. Ľutoval to, vravel, že mi nechcel ublížiť, ani zahodiť 21 rokov za hlavu, predsa máme rodinu, štyri deti. Nechcel viac tajomstvá medzi nami, preto mi to povedal. No, nevedela som sa rozhodnúť, či som to chcela počuť alebo nie.

On sa vždy v posteli krotil

Náš vzťah bol od začiatku intenzívny. Boli sme si veľmi blízki, aj v posteli nám to klapalo. Ja som bola tá, ktorá vždy vravela, že sa má viac uvoľniť. Michal sa však vždy krotil. Často som si pomyslela, že u všetkých iných sa v posteli deje viac ako u nás. A teraz mi povie toto? Ok, to, čo chcel, je za hranicou, ktorú som schopná robiť, ale aj tak. Mohli sme to predsa riešiť. Michal tvrdí, že bol sklamaný zo seba, mal často pocit, že ma nevie uspokojiť, a nevedel, čo má robiť. Myslel si, že iná skúsenosť mu dokáže dať odpoveď. Opak bol pravdou.

Mám byť rada?

Nakoniec sa Michal vrátil domov a dokázali sme sa o tom rozprávať s chladnou hlavou. Snažila som sa pochopiť jeho dôvody, rozprávala som sa o tom s priateľkami, čo mám robiť, a niektoré mi povedali, že mám byť rada, že si nenašiel milenku, do ktorej by sa zaľúbil. Nakoniec sme zašli aj za terapeutom.

Odteraz úprimnosť!

Tam sme pochopili, že chceme zostať spolu. A pôjde to len vtedy, keď budeme k sebe absolútne úprimní. Cítili sme, že napriek sklamaniu a ranám, ktoré jeho činy zanechali, stále máme úzke prepojenie. Ale takisto mi bolo jasné, že starý vzťah sa skončil. Nikdy už nebude taký čistý a úprimný ako predtým. A zasa sa začalo niečo nové..

Čo my na to?

Psychológovia tvrdia, že mužov na platenom sexe láka hlavne pozícia absolútnej moci. Muž si zaplatí a žena robí to, čo chce. Nemusí byť milý, nemusí sa starať o jej potreby, môže prežiť takmer všetky svoje predstavy. To na tom vzrušuje najviac mužov. A v dlhodobých vzťahoch je ťažké udržať to vzrušenie, iskru. Tá je síce nahradená blízkosťou, ale nie každému to stačí. Vtedy pracujte na oživení vzťahu.