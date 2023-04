S Alexom sme manželia 4 krásne roky. Doteraz som si myslela, že sme spolu šťastní, ale teraz som odhalila niečo, čo ma veľmi zneistilo...

V Alexovi som spoznala džentlmena, ktorému vždy záležalo na pocitoch a názoroch iných ľudí. Zaľúbila som sa do neho a s láskou som mu pred oltárom povedala áno. Nikdy ma nikto nechápal tak ako on. Vždy mi venoval pozornosť a presne vedel, čo potrebujem, aby som mohla byť šťastná a spokojná.

Cítila som, že sa niečo deje

Prvé dva roky nášho manželstva boli bezproblémové a krásne. Alexovo správanie sa však pomaly a nenápadne začalo meniť. Navonok zostal tým milým mužom, ktorý má rád rodinu a svojich priateľov, ale bolo to len naoko. Začínala som cítiť, že ma zanedbáva. Dlho som ho z ničoho nepodozrievala, ale výhovoriek utešene pribúdalo. Stále našiel niečo, prečo sme odložili sex na inokedy, trávili sme spolu minimum času, vlastne sme sa prestali aj rozprávať. Naše rozhovory sa scvrkli na 4 vety denne... Teraz, keď TO už viem, pozerám sa na tie dni úplne inak...

Našla som v jeho notebooku niečo hrozné... Zdroj: Shutterstock

Odmietal nežnosti aj sex

Cítila som, že po mne už netúži. Pred rodinou predstieral, že som žena jeho snov, ale už sa ma takmer vôbec nedotýkal. Napadlo mi, či nemá milenku... Teraz mám pocit, že by bolo lepšie, keby bol neverný, lebo sa deje niečo oveľa horšie!

Keď vtedy ráno odišiel do práce, nechal na stole zapnutý notebook. Nikdy som nepátrala ani nehľadala dôkazy. Ani teraz som nechcela, ale potrebovala som rýchlo napísať jeden e-mail a nechcelo sa mi zapínať svoj počítač. Keď som k textu chcela priložiť prílohu, jeho notebook mi automaticky ponúkol súbor, ktorý bol naposledy otvorený. Keď som zbadala stovky tých zvláštnych obrázkov, takmer mi zabehlo...

Animované mladé dievčatá, rozprávkové postavičky v perverzných polohách, celé príbehy a komiksy, kreslené ženy v rôznych sexuálnych polohách, skupinový sex, násilný sex, jednoducho animovaný sex na všetky spôsoby. Dokonca by ma viac potešilo, keby to boli skutočné ženy. Ako keby som odhalila úplne inú tvár svojho muža, tvár, ktorú vôbec nepoznám. Bola som v takom šoku, že som to rýchlo vypla. Neodvážila som sa ďalej pátrať, bála som sa, čo by som tam ešte našla...

Čo ma trápi viac?

Samotný fakt, že ho vzrušujú veci, s ktorými ani nedokážem súperiť, pretože nikdy nebudem 2-dimenzionálna, alebo to, že som žila v klamstve a v posteli pri mne leží úplne cudzí chlap? Viem, že by som sa s ním mala porozprávať, vytiahnuť tú citlivú tému, ale... Potom to medzi nami už nikdy nebude ako predtým...

Katka