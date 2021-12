Rozhodla som sa pre malý experiment. 365 dní v roku som mala sex. Nie s rôznymi chlapmi. Iba s jediným – so svojím manželom. Čo to spravilo so mnou a s naším vzťahom?

Svoj príbeh porozprávala pre portál Woman'sDay autorka motivačných kníh Brittany Gibbons.

Bolo to pred tromi rokmi. A áno, mali sme sex aj počas mojich dní. Určite sa pýtate, prečo to všetko. Nie, nebolo to preto, aby som zachránila naše manželstvo, bolo to preto, aby som zachránila seba. Vedľajší efekt, aký to malo na náš vzťah, bol len ďalšia výhoda.

Krátko po treťom dieťati som nezniesla pohľad na svoje nahé telo. Vždy, keď som sa nahá postavila pred zrkadlo, videla som v ňom nie seba, ale postavu svojej matky. Hanbila som sa byť vyzlečená pred vlastným mužom, všetky intímnosti medzi nami sa odohrávali zásadne po tme. Potom som si jedného dňa uvedomila, ako mi je ľúto, že môj muž už pomaly ani netuší, ako vlastne vyzerá moje nahé telo. Keby ho mal nakresliť, určite by si ho nevedel predstaviť bez veľkej prikrývky prehodenej cez boky, brucho a prsia.