Eva a Ivan cítili, že to medzi nimi začína škrípať. Rozhodli sa pre sexuálny experiment, ktorý ich nudné manželstvo od základov zmenil...

Veľa manželov sa po niekoľkých rokoch spolužitia sťažuje na nefungujúci alebo nudný sexuálny život. Stalo sa to aj 40-ročnej Eve a jej 43-ročnému mužovi Ivanovi. Po 15 rokoch a dvoch deťoch prestali pociťovať túžbu a téma sex sa v ich životoch dostala na samý okraj záujmu. Eva prezradila, že sa milovali maximálne raz za mesiac, keď si popri práci, starostlivosti o deti a domácnosť konečne našli na seba čas. Aj vtedy sa však museli doslova prekonávať.

Sex? Nie, radšej sa dobre vyspime...

Dostali sa do štádia, kedy uprednosťňovali kvalitný spánok pred dotykmi a milovaním. Obaja si uvedomovali, že to nebude tak celkom v poriadku a začínali sa báť, že im to rozbije manželstvo. Nakoniec sa rozhodli, že to vyriešia dvojmesačným sexuálnym experimentom. Počas dvoch mesiacov sa mali milovať každý jeden deň. Tento pokus priniesol do ich vzťahu množstvo zmien.

S manželom mali sex každý deň a takto to dopadlo. Zdroj: Shutterstock

Evin manžel s experimentom súhlasil a ešte v ten večer sa do toho s chuťou pustili. Prvú noc si ľahli do postele nahí, aby prebudili vyhasnutú vášeň. A účinok sa hneď dostavil. Milovali sa aj nasledujúcich pár dní a všimli si pár prekvapivých vecí.

Prvou z nich bolo to, že k sebe začali byť oveľa milší a hravejší. Ich vzťah sa viditeľne posilnil. Eva mala oveľa viac energie na zvládanie každodenných úloh. Dokonca aj manžel bol pri uspávaní detí oveľa trpezlivejší - vraj sa už veľmi tešil na intímnu chvíľu s manželkou, ktorá mala prísť po tom, ako malí zaspali.

Eva si všimla aj to, že jej manžela prestala rozčuľovať každá maličkosť. Pripisovala to hormónom šťastia, ktoré sa uvoľňovali počas ich častých milovaní. Čím dlhšie experimentovali, tým viac si všímali, že sa im zvýšilo libido a túžili po sebe oveľa viac než predtým. Aj ich milovanie začínalo byť stále vášnivejšie a vzrušujúcejšie. Občas pridali erotickú masáž alebo romantickú hudbu, aby sa im častý sex nezunoval.

S manželom mali sex každý deň a takto to dopadlo. Zdroj: Shutterstock

Na konci sa stala prekvapivá vec

Keď sa stretli s inými dvojicami, vždy mysleli na to, že majú oveľa viac sexu než oni. To ich napĺňalo hrdosťou a spokojnosťou. Po dvoch mesiacoch tak zažili veľa pozitívnych zmien a dokonca zistili, že výzvu ani jeden z nich nechce ukončiť.

Dodnes sa milujú aspoň 5-krát týždenne. Prvý krok robia striedavo - raz iniciuje milovanie Ivan, inokedy Eva. Považujú to za dôležité, lebo tak majú obaja pocit, že po nich ten druhý túži. Odvtedy uplynulo niekoľko mesiacov a nový cieľ v ich životoch prispel k tomu, že sú obaja oveľa šťastnejší a spokojnejší - a to dokonca aj po toľkých rokoch manželstva!