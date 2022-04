Občas to bolo ťažšie, ako si mysleli, ale vôbec to neoľutovali. Práve naopak.

Sex má na telo a vzťah veľmi pozitívny vplyv, najmä ten ranný. Okrem toho, že milovanie skoro ráno posilňuje vzájomnú intimitu, uvoľňuje tiež endorfíny, prekrvuje telo a podporuje koncentráciu - jednoducho budete mať oveľa lepší a efektívnejší deň. Manželia Iveta a Karol sa rozhodli pre malý exepriment. Po rannom budíku nevstali hneď z postele, ale pomilovali sa, a to každé ráno v priebehu jedného týždňa.

Ako to dopadlo?

Iveta priznala, že vďaka práci a starostlivosti o dve deti to už od začiatku nebolo jednoduché. Oboch trápila neustála únava a nikdy sa nekončiace povinnosti.



V pondelok sa s mužom pre istotu zobudili o hodinu skôr, aby všetko stihli. Keďže sa Iveta ráno necíti príťažlivá, rýchlo vybehla do sprchy a umyla si zuby. Potom sa vrátila do postele a pritúlila sa k manželovi, ale predtým, ako si to stihli vychutnať, zobudili sa deti.



V utorok to bolo oveľa spontánnejšie. Milovanie tentoraz inicioval manžel. Ivetu prekvapilo, ako rýchlo sa dokázala naladiť a nepotrebovala ani predohru. Dodala, že jej to oveľa lepšie naštartovalo celé ráno a bola čerstvejšia, než kedykoľvek predtým.



V stredu si na seba kvôli veľkému zhonu a zmätku nenašli čas, ale popoludní si to vynahradili. Postupne si uvedomili, že po sebe začali oveľa viac túžiť a tešili sa na spoločne strávené intímne chvíle.



Vo štvrtok ju manžel prekvapil orálnym sexom a Iveta zažila najlepší orgazmus vo svojom živote. Už od prvého dňa chodila do práce lepšie naladená a bola oveľa veselšia, tentoraz bola jej radosť ešte väčšia.



V piatok sa rozhodla manželovi oplatiť predchádzajúce ráno. Myslela naňho celý deň a už sa nemohla dočkať, kedy sa večer opäť stretnú, navaria si niečo dobré a porozprávajú sa.



V sobotu najskôr museli odviezť deti na športové aktivity, až potom sa mohli vrátiť do postele. Ivetu začalo baviť milovanie pri svetle, hoci predtým sa mu vždy vyhýbala. Cítila sa viac sexi a všetko mohla vidieť v zrkadle.



V posledný deň výzvy sa milovali v sprche, ale museli sa ponáhľať, pretože deti už boli hore a čakali na raňajky.



Rozhodli sa pre malý experiment... Zdroj: Shutterstock

Iveta si po skončení experimentu uvedomila, že jej túžba po sexe výrazne vzrástla a medzi ňou a mužom to iskrilo ako už dávno nie. Stále viac po ňom túžila a hoci priznáva, že je nemožné začínať každé ráno milovaním, určite sa k tejto výzve občas vrátia. Je presvedčená, že tak predchádzajú stereotypu vo vzťahu a zlepšuje im to bežný život - vo všetkých oblastiach! A čo vy, odhodlali by ste sa na niečo podobné? :)