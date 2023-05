Igor sa zdôveril so svojim problémom:

Poviem to takto na rovinu. Keď sme sa brali, tak to bolo viac menej kvôli dieťaťu. Manželka otehotnela a ja som ju nechcel nechať v tom samú, možno som veril, že láska časom príde. Neprišla. Práveže som ju spoznal inde. Máme dve deti, ktoré milujem a v manželstve zostávam hlavne kvôli ním. Nemôžem sa na manželku sťažovať,

nie je zlá žena, len jednoducho tie city chýbajú a čím som starší, tým viac mi to vadí. Čo mám robiť?

Psychologička odpovedá:

Ak tomu dobre rozumiem, máte dve deti so ženou, ktorá pravdepodobne netuší, že ste ju nikdy nemiloval? Skôr ako o láske a citoch začnete hovoriť s manželkou, skúste si ujasniť, možno najlepšie na pár sedeniach s terapeutom, čo naozaj v partnerskom vzťahu cítite (láska má mnoho podôb), ako sám seba ako partnera vnímate, ako sa cítite v roli rodiča a zároveň partner druhého rodiča, čo vo vzťahu dostávate a čo vám naopak chýba, ako sa o vzťah starať, ako sa v ňom cítiť zrelý…. čím viac v tom budete mať jasno vy sám, tým menej budete zraňujúci voči partnerke a celej rodine. Partnerský vzťah je o láske, dôvere, intimite, priateľstve, vášni, zodpovednosti, rešpekte.. Ako sa o to všetko vo vzťahu starať, ako o tom s partnerom komunikovať, to je to, čo potrebujete vedieť a cítiť.