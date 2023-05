Každý deň ďakujte za to, čo máte

Vďačnosť je technika, ktorá sa omieľa až pričasto. Pravda však je, že v skutočnom živote máme tendenciu všímať si hlavne to negatívne. Cítite sa zanedbávaná, suseda má krajšiu záhradu aj poriadnejšieho manžela? Vždy sa niečo nájde. Stop! To však nie je pravda. Pozrite sa na svoj život zblízka a všímajte si všetko skvelé, čo máte. Vymenujte v duchu dve-tri veci, ktoré vás robia šťastnou. A opakujte si ich kedykoľvek, predovšetkým vtedy, keď sa všetko javí také ťažké. A nezabúdajte sa smiať. Pretože keď budete sama spokojná, uvidíte tie dobré veci, ktoré už máte. Naopak, ak budete stále nervózna a nespokojná, prenesiete to aj na ostatných členov rodiny a o harmónii budete môcť len snívať.

Rozhovor, hádka, ale aj ospravedlnenie

Rodinný život dokáže byť niekedy poriadne náročný. Pri toľkých ľuďoch sa vždy objaví dôvod, aby lietali taniere. Je to síce nepríjemné, ale nie fatálne. Urobte prvý krok, vysvetlite si to. Ak ste urobili chybu vy, na ospravedlnenie nie je ni­kdy neskoro. Stal sa z ustavičných hádok bludný kruh? Pomôže, keď si raz do týždňa spravíte rodinné stretnutie a všetko si vydiskutujete, to zlé, ale aj to dobré. Pravidlom však je – nikoho do rozprávania nenútiť.