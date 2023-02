Z toho, ktorý sa na začiatku javil ako dokonalý muž, sa napokon môže vykľuť človek, od ktorého radšej čím skôr zdvihnúť kotvy, kým z vás neurobí totálnu hlupaňu, trosku, ženu, ktorá sa len podceňuje, prípadne nechá urážať, no zotrváva, lebo stále má na očiach ružové okuliare alebo dúfa, že sa to zmení. Ak pri nie­ktorom z týchto bodov spoznáte podozrivé správanie svojho nového či potenciálneho partnera, utečte, kým je čas!

Toxický partner

Ak máte toxický vzťah, ešte máte šancu napraviť ho, a to v prípade, že na tom budete tvrdo drieť obaja. Ak je však taký samotný partner, je takmer nulová šanca, že ho dokážete „prerobiť“. Človek by sa mal totiž zmeniť, lebo to chce sám a nie niekto druhý. A kým si sám neuvedomí, že svojím správaním ničí život ostatným, radšej mu zamávajte na rozlúčku. Na ktoré typy si dať pozor a radšej vziať nohy na plecia?

1 Vinu hádže na vás

Toto je typ človeka, ktorý pred vašimi známymi a rodinou pôsobí ako skvelý chlap, ktorý vás podporuje, miluje a dôveruje vám. Nechá vás však rozhodovať, aby vám potom mohol vyčítať každý súvisiaci výsledok. Vy máte najprv pocit, že stojí za vami, čo dvíha vašu sebadôveru, no je to len skrytá narážka na vašu neschopnosť. Toxický partner vás nechá vybrať program na večer. Vy zvolíte reštauráciu, film v kine a následne bar, kde si dáte drink. On však nič z toho neocení. Namiesto toho vás skritizuje, že reštaurácia je hrozná, jedlo nechutné, film nudný a drink totálna žbrnda. Napokon vás ešte obviní, že ste skazili celý večer.