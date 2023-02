Cítim sa osamelá. Neviem, čo je to so mnou, ale nikto nový mi nevstupuje do života. Som až taká zlá alebo v niečom robím chybu?

Martina

Psychologička Sylvia Dančiaková odpovedá

Zlá určite nie. Skôr zranená, odmietnutá. Pre niekoho je zoznámiť sa, stretnúť niekoho, zbadať ho/ju, osloviť, či dokonca nechať sa zbaliť veľmi komplikované až nemožné. Čím dlhšie stav osamelosti trvá, tým sa človek môže cítiť viac neistý, nehodný, že si nezaslúži lásku.

Terapia môže pomôcť odhaliť, kto ste, čo hľadáte, čo vás blokuje na ceste k tomu, po čom túžite, či (ne)opakujete nejaké vzorce správania, ktoré vám neumožňujú byť vo vzťahu... Osamelí môžu byť ľudia dobrí aj nehodní, silní aj slabí, pekní aj nesympatickí, dokonca aj tí vo vzťahu. Dôležité je vedieť, že máte nad tým moc – aspoň svojich 50 percent. Využite ich.