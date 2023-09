Ak ste aj nevideli film Päťdesiat odtieňov sivej, určite viete, o čom je reč. Vtedy som z kina odchádzala s rozporuplnými pocitmi. Môže sa vášeň skutočne prelínať s trestaním a telesnou bolesťou? Môže poníženie a bolesť vyprovokovať rozkoš? Dovtedy mi nič také nenapadlo... Ale priznám sa, že ten film vo mne vzbudil zvedavosť. Partnerovi som sa k ničomu nepriznala, náš vzťah dohasínal. Ak sme mali sex dvakrát za mesiac, aj to bolo veľa. Hoci sme sa o tom otvorene nerozprávali, mala som pocit, že jeden druhému už nemáme čo ponúknuť. Až priveľmi dobre sme sa poznali, a tak som vedela, že prežíva to isté, čo ja.

Ich vzťah dohasínal, milovali sa čoraz zriedkavejšie. Zdroj: shutterstock

Keď som mu prišla na mailovú komunikáciu s nejakou Katkou, prekvapilo ma bodnutie žiarlivosti. Zabudol vypnúť spoločný tablet, a tak stačilo pár klikov späť, ktoré ma hodili rovno na zoznamku. Uf! Podvedome som čosi také čakala a myslela som si, že mi je už úplne ľahostajný. V prvom momente som si povedala: „Pokoj, Elis, to je len urazené ego, máš konkurenciu. Už ho aj tak neľúbiš.“ No po pár dňoch som si uvedomila, že ho mám stále rada a presne som vedela, čo urobím.

Fotografie inej ženy v nej naštartovali žiarlivosť. Zdroj: shutterstock

Napísala som mu list s tým, že potrebujem byť nejaký čas sama. Obom nám to len prospeje a po pár mesiacoch uvidíme, čo vlastne chceme a či si naozaj chýbame. Zverila som sa mu so svojimi citmi aj s pochybnosťami. Nech si aj on uprace sám v sebe, pretože o jeho internetovej známosti viem. Že mu dávam voľný priestor a o nejaký čas sa stretneme a porozprávame. Pobalila som si veci a odišla som. Nasledoval zúfalý telefonát, ne­chcel o mňa prísť. Vraj si s tou babou len písal, keď som voči nemu tak ochladla. Už vie, že to bola sprostosť. Vraj ma miluje a teraz ešte viac. Ja som sa však už rozhodla. Presťahovala som sa k rodičom a začala sa stretávať so starou partiou. Bolo mi fajn, niektorí chlapci o mňa aj prejavili záujem, mňa to však len utvrdilo v láske k Mišovi.