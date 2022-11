1. Návšteva toalety

Znie to zvláštne, ale je to tak: Chodenie na toaletu by ste si mali nechať až po sexe. Takto si prečistíte močové cesty a predídete infekciám močového mechúra. Naplnený močový mechúr tiež zvyšuje potešenie a umožňuje cítiť prienik intenzívnejšie. Ak je však váš močový mechúr plný až po okraj, môže sa milovanie rýchlo stať nepríjemným. V takom prípade by ste sa samozrejme mali najskôr postarať o úľavu.

2. Sprchovanie

Sprcha môže počkať! Mnohých rozpáli práve jedinečný telesný pach partnera. Ten má dokonca pozitívny vplyv aj na orgazmus. Urobte preto svojmu drahému či drahej láskavosť a do sprchy skočte až po milovaní. Alebo čo tak príjemné mokré dobrodružstvo pre vás dvoch?



3. Čerstvé oholenie

Čerstvo oholení do postele? To radšej nie! Rande je poriadne horúce a tak rýchlo skočíte do kúpeľne, aby ste tam dole bola čo najhladšia? Bohužiaľ to nie je najlepší nápad. Čerstvo oholená pokožka je veľmi citlivá. Trenie počas sexu môže spôsobiť začervenanie a pálenie, dokonca vydráždi pupienky. Navyše aj tie najmenšie ranky spôsobené holením zvyšujú prenosnosť pohlavne prenosných chorôb, ako sú napríklad chlamýdie alebo herpes. Na akékoľvek milostné aféry je lepšie sa pripraviť deň vopred.