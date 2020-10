Milujete ho a chceli by ste s ním prežiť celý život? Inšpirujte sa múdrymi ženami, ktoré vedia, ako si muža udržať.

Veľa žien si myslí, že im partner niečo dlží. Takýto prístup často vedie ku koncu vzťahu a ženy si svoju chybu uvedomia až vtedy, keď je príliš neskoro!

1. Múdra žena je nezávislá

Veľa žien, ktoré sa ocitnú vo vzťahu, si zvyknú na rozmaznávanie a potom ho naďalej očakávajú. Budú vyžadovať, aby ich muž kŕmil, nakupoval im, aby sa o ne neustále staral. Muž nie je povinný živiť kohokoľvek - okrem svojich detí. A to isté platí aj o žene.

Týchto 7 vecí múdra žena mužovi neurobí. Zdroj: Shutterstock

2. Múdra žena neočakáva, že partner prestane robiť niečo, čo má rád

Nikdy ho nežiadajte o to, aby opustil svoju milovanú prácu, priateľov, záľuby. Múdra žena vie, že to muža urobí nešťastným a poškodí to ich vzájomný vzťah.

3. Múdra žena sa nesnaží muža odtrhnúť od priateľov a rodiny

Často sa stáva, že sa vám nepozdávajú niektorí jeho priatelia alebo členovia rodiny. Ak však očakávate, že s nimi iba pre vaše nesympatie preruší kontakt, skončí sa to tak, že preruší vzťah s VAMI.

Týchto 7 vecí múdra žena mužovi neurobí. Zdroj: Shutterstock

4. Múdra žena nenúti muža, aby mal rád jej záľuby

Každý by sa chcel podeliť o svoju vášeň s partnerom, ale sú situácie, kedy to jednoducho nejde. Nie vždy naša milovaná osoba dokáže precítiť a vnímať veci tak isto ako my. A vtedy je zbytočné ju do toho nútiť.

5. Múdra žena nehce muža zmeniť

Múdra žena vidí a vie, že je v reálnom vzťahu s reálnym človekom, ktorý má svoje chyby. A tiež vie, že akákoľvek zmena prichádza veľmi pomaly. Nemôžeme z niekoho urobiť iného človeka bez toho, aby to sám chcel.

Týchto 7 vecí múdra žena mužovi neurobí. Zdroj: Shutterstock

6. Múdra žena nežiada, aby na ostatné zabudol

Ak ho chcete k sebe nasilu pripútať, bude túžiť odletieť. Ak mu zakazujete každú ženu, ktorá sa ocitne v jeho okolí, začne byť otrávený a znechutený. A odtiaľ je to už len krok k nevere.

7. Múdra žena dôveruje svojmu partnerovi

Žiarlivosťou a nedôverou nemôžeme vyhrať. Je ťažké niekomu dôverovať, pretože nás to robí zraniteľnými. Otvoríme svoje srdce a dovolíme partnerovi, aby nám ublížil. Ale je to jediná cesta, ako mať šťastný a naplnený vzťah.