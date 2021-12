Prsia sú jednou z najdôležitejších ženských erotogénnych zón. Zapojte ich do hry! Nachádza sa na nich zvýšené množstvo nervových zakončení. „Ich dráždenie tak vyvoláva sexuálne vzrušenie. Pri ich stimulácii prijíma mozog väčšie množstvo podnetov, ktoré okrem iného vedú aj k spomínanému sexuálnemu vzrušeniu,“ objasňuje plastický chirurg, doktor Martin Dziuban. Ak sa im teda muž dostatočne venuje, hladká ich alebo príjemne masíruje, v ženskom tele sa začne vyplavovať hormón oxytocín.

Túto časť ženského tela by muži počas milovania rozhodne nemali vynechávať. Zdroj: Shutterstock

Čo teda s nimi?

„Je to moja najobľúbenejšia zóna. Keď nie je nálada, tak toto je istota. Stačí, že mi ich masíruje, hrá sa s jazykom, veľa mi netreba a už som vzrušená. Ako predohra úplne ideálne,“ hovorí 32-ročná Kristína. Samozrejme, od ženy k žene. Sú také, ktoré dotyky bradaviek priam nenávidia a niektorým to zasa nič nerobí. Muži to zistia jednoducho, stačí im len sledovať reakcie nášho tela.

Hranica medzi rozkošou a bolesťou je niekedy veľmi tenká. Najmä čo sa týka bradaviek. Naveďte partnera na ten správny spôsob. Začíname hladením. Nech sa s nimi pohrá, ale pozor, nežne! Jazyk je dobrý kamarát a ženy si užívajú sanie, krúženie a pomalé pridávanie intenzity. Nepodceňujte ani dobrú masáž.

Ako je to s umelými?

Mýtus hovorí, že keď má žena umelé prsia, citlivosť stratí. „Mám prsia robené trikrát, zväčšované aj zmenšované. Niektoré zákroky mi robili cez bradavky a mám ich stále rovnako citlivé, ako keď som implantáty nemala,“ hovorí 30-ročná Dominika. Tu opäť platí – od ženy k žene. Ako hovorí plastický chirurg, citlivosť sa mení len u malého percenta žien.

„Po augmentácii má drvivá väčšina žien normálnu citlivosť bradaviek. Malé množstvo má zmenenú citlivosť, či už vo zvýšenej alebo v zníženej miere. Príčinou zníženej citlivosti môže byť útlak nervu alebo jeho úplné či čiastočné porušenie pri operácii,“ vysvetľuje doktor Dziuban.