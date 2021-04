Žena sa zamiluje do muža nie len na základe toho, ako vyzerá. Dôležitá je aj jeho povaha, charizma a celková osobnosť. Muži narodení v týchto znameniach majú to šťastie, že im ženy padajú k nohám. Ktorí to sú?

Ilustračná foto Zdroj: Profimedia

Baran

Barani sú romantickí a vášniví. Ženy pri týchto mužoch majú pocit, že sa ocitli v španielskej telenovele. Barani snívajú o tom, že nájdu žena, ktorej pôjde aj o ich povahové vlastnosti a nie len o vzhľad. Títo muži si však aj veľmi verní a vedia byť žene oporou, akú potrebuje.