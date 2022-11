Ako na to?

Vysvetľovať tento spôsob milovania je asi zbytočné, ale ak vám to náhodou nič nehovorí, stačí nazrieť do príborníka. Tak ako do seba zapadajú dve lyžičky, aj vy sa pohodlne uložíte nabok a zľahka pokrčíte kolená. Váš partner sa k vám pritúli od chrbta a objíme vás ramenom. Dá sa povedať, že jeho telo krásne kopíruje vaše krivky, váš zadoček je pritlačený k jeho bruchu, a tak do vás môže veľmi pohodlne vniknúť zozadu. Aby ste mu uľahčili cestu, môžete nadvihnúť hornú nohu. Hoci nie ste tvárou v tvár, poloha posilňuje puto a hlbokú intimitu medzi partnermi.

Milovať sa ako dve lyžičky stojí za ten pôžitok. Zdroj: shutterstock

Bonusy pre ženu

Najdôležitejšie pre nás ženy je, že si pri tejto polohe môžeme vychutnávať skutočnú blízkosť partnera. Ako predná lyžička si však prídete na svoje, aj čo sa týka sexuálneho zážitku. Ak do vás partner priráža odzadu, priamo stimuluje váš bod G a má voľné ruky na to, aby sa povenoval aj prsiam a ďalším erotogénnym zónam.

Obzvlášť príjemná je táto poloha ráno po prebudení. Zdroj: shutterstock

Bonusy pre muža

Muži to síce možno rovno nepovedia, ale milujú vás držať v náručí. Táto poloha mu umožňuje udávať tempo. Niektorí muži ju neobľubujú z dôvodu, že neumožňuje naozaj hlboký prienik. Iní fajnšmekri, ktorí si radi vychutnávajú dlhé a slastné milovanie, na ňu zase nedajú dopustiť.