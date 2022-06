Andrej si bral Martinu pred 15 rokmi. Ich manželstvo je však stále pevné a vzrušujúce aj vďaka tejto intímnej dohode.

Toto by určite nedokázala tolerovať každá a ja si na mojej žene veľmi vážim, že mi na 100 % dôveruje. Celý vtip a pointa je v tom, že každý rok si vyhradíme s manželkou dva dni na oddych, ale každý zvlášť. Dáme si dole manželské obrúčky, vypneme mobily a máme dovolené robiť čokoľvek. Navzájom sa nekontrolujeme, nevypytujeme a dokonca ani nerozprávame neskôr o tom, čo sme zažili. Čiže 48 hodín čistej slobody!

Keď si od seba oddýchneme, sme si zase vzácnejší. Zdroj: Shutterstock

Výpisy z účtu sú jasné

Možno vás prekvapí, keď prezradím, že za celých 15 rokov manželstva som ju pri tejto „príležitosti“ nikdy nepodviedol, aj keď sa hovorí, že príležitosť robí zlodeja. Vždy si požičiam od kamaráta stan, rybársku výbavu, vezmem dobrú detektívku, pár pív a presedím hodiny niekde pri vode. A čo zatiaľ robí ona? Podľa výpisov z účtu mi je to hneď jasné: návšteva salónov krásy a nákupy s kamarátkami.

Ani vám nebudem hovoriť, ako sa na seba vrhneme vždy po týchto dvoch dňoch. Obaja oddýchnutí, šťastní a s obrovskou chuťou sa milovať.

Rád by som povedal: „Skúste to aj vy!“ ale viem, že toto nie je pre každého. Ak si však vážite svoju aj partnerovu slobodu, viete mu plne dôverovať a nezláka vás len tak ľahko nejaké pokušenie, je to super spôsob, ako si osviežiť vzťah.