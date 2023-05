Láska k milencovi bola taká silná, že ma prinútila rozviesť sa. Keby som tušila, čo mi ten chlap spôsobí, ani by som sa naňho nepozrela...

Po rozvode som mohla konečne slobodne dýchať a venovať sa iba Filipovi. Ale bola tu ešte jedna prekážka. Aj on bol ženatý a na rozdiel odo mňa sa s rozvodom neponáhľal. Tvrdil mi, že ľúbi iba mňa a s manželkou zostáva len kvôli deťom. Vraj im nechcel ublížiť. Áno, trápilo ma to, ale povedala som si, že počkám. Vychutnávala som si svoju slobodu, venovala sa starým záľubám, prihlásila sa na vysokoškolské štúdium. Filipa som do ničoho netlačila.

Keby vedela, čo jej ten chlap vyvedie, oblúkom by sa mu vyhla. Zdroj: Shutterstock

Našla som SMS-ky, ktoré neposlal mne

Po práci ma navštevoval v mojom novom byte. Bol to úžasný milenec, presne vedel, čo sa mi v posteli páči. Skvele nám to klapalo a ja som si neuvedomila, že do toho padám stále viac a viac. Postupne som na neho začala tlačiť. Chcela som ho mať iba pre seba. Ale zdalo sa, že čím viac som naliehala, tým viac sa odo mňa vzďaľoval. A potom som mu vliezla do mobilu. Po vášnivom milovaní sa išiel osprchovať a ja som využila príležitosť. Jasné, že som našla dôkazy. Zamilované esemesky, ktoré však neboli adresované mne - a dokonca ani jeho manželke!

Keby vedela, čo jej ten chlap vyvedie, oblúkom by sa mu vyhla. Zdroj: Shutterstock

Manželka a milenka mu nestačili

Ten chudák si našiel tretiu ženu a obe nás podvádzal! To som už nemohla zniesť. Vyhodila som ho z bytu aj zo svojho života. Vydržala som tri mesiace, ale jedného dňa sa so mnou opäť skontaktoval a ja som neodolala. Nechala som sa presvedčiť, že ja som pre neho tá PRAVÁ, že s tou treťou sa dávno rozišiel a čoskoro podá aj žiadosť o rozvod. Verila som mu. Ach, ja som mu naozaj uverila!

Mala som zvláštny pocit

Prešlo niekoľko týždňov. Samozrejme, ešte stále bol "šťastne" ženatý. Keď raz ráno odišiel z môjho bytu, mala som zvláštny pocit, že nezamieril do práce... Už dlho sa správal akosi zvláštne. Neskôr som mu zavolala, ale nerozumela som ani slovo, v diaľke som počula čudné zvuky. Naozaj to bol ženský hlas? Nedalo mi to, zavolala som do jeho práce. Asistentka mi sucho oznámila, že si v ten deň vzal dovolenku. Viac mi nebolo treba. Zrútil sa mi svet! Bolo mi jedno, s kým ma opäť podviedol... Stačilo!

Keby vedela, čo jej ten chlap vyvedie, oblúkom by sa mu vyhla. Zdroj: Shutterstock

Keď sa na druhý deň vrátil, vypýtala som si kľúč od svojho bytu a oznámila mu, že je koniec. Nepočkala som na vysvetlenie, zatvorila som za ním dvere a celý nasledujúci týždeň som strávila v posteli. Ľutovala som sa a plakala do vankúša. Bola som taká hlúpa! Odvtedy ubehli dva mesiace a ja sa pomaly dávam dokopy. Hoci mužom neverím a nový vzťah si nehľadám, po večeroch už zúfalo neplačem a cez deň dokážem normálne fungovať...

Zuzka