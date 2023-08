Nedávno som našla v jeho telefóne správy, ktoré jasne naznačovali, že ma podvádza s inou ženou. Keď som ho konfrontovala, nepriznal sa, ale začal na mňa kričať a obviňovať ma z neustálej nedôvery voči nemu. Následne začal zneužívať moje citlivé miesta, kritizovať moju postavu a neustále sa mi vyhráža, že ak ho opustím, nikdy nebudem schopná nájsť si niekoho lepšieho. Vraví, že ak by ma podvádzal, bola by to moja vina. Cítim sa v tom celom uviaznutá a neviem, ako ďalej…

Psychologička Sylvia odpovedá: Toto je nezdravý vzťah, ktorý nemá nič spoločné s láskou

Vzťah, ktorý popisujete, je veľmi nezrelý a vytvára závislosti. Nezdravý vzťah, ktorý nemá nič spoločné s láskou. V podstate hovoríte o páchateľovi a obeti. Ak ste vo vzťahu obeťou (aj keď len subjektívne), nie je to ani romantické, ani sexi. Len psychicky náročné, bojovné a vyčerpávajúce. Ak cítite, že sa potrebujete „uzdraviť“ (zachrániť, oslobodiť), pôjde to, keď budete mať pocit bezpečia – nie tam, kde zažívate útoky, spochybnenia a poníženie. V rámci terapie sa o sebe a o tom, prečo a aké tvoríte vzťahy, môžete veľa dozvedieť a následne veci meniť. Naštartovať vás môžu tiež knihy s témami o sebaúcte a vzťahoch, podcasty. Posilniť vás môže čas s kamarátmi. Je na vás, Zuzana, čo bude ďalej…