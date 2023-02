Ak si nie ste istá, či to s vami myslí vážne a či je to muž na dlhé trate, preklepnite si ho.

To, že vám povie 5-krát za deň, že vás ľúbi, ešte nemusí nič znamenať. Všímajte si skôr činy. Toto pre vás urobí chlap, ktorý to s vami myslí vážne.

Príde pre vás, hocikam a hocikde

Voláte mu po babskej jazde niekedy nadránom, aby po vás prišiel? Nefrfle a príde. Aj keď musí ráno vstávať, aj keď ste na opačnom konci mesta. Chce, aby ste boli v bezpečí, záleží mu na tom, aby ste prišli domov v poriadku. A vy viete, že mu môžete zavolať, nech sa stane čokoľvek – defekt, stratená kabelka, hádka so susedom. Hľadáte v ňom oporu a pomoc a on ňou skutočne je.

Je to naozaj ten pravý? Zdroj: Shutterstock

Chodí s vami nakupovať

Robí vám spoločnosť, keď sa hrabete vo výpredajoch, nepretáča očami, že sa nudí a dokonca vám podrží tašku a pomôže správne vybrať. Jasné, že ho to nebaví, ale má vás rád a tak s vami robí to, čo máte rada vy.

Je to naozaj ten pravý? Zdroj: Shutterstock

Pamätá si všetko, čo poviete

Možno ste len naznačili, aký film by ste chceli vidieť, alebo akú knihu čítať a pri najbližšej príležitosti ste ju dostali? Takého muža si vážte. Počúva vás, naplno vníma a baví ho robiť vám radosť. Znamená to, že ste preňho dôležitá.

Je to naozaj ten pravý? Zdroj: Shutterstock

Ste na prvom mieste

Dáva vám jasne najavo, že ste jeho priorita a keď je s vami, všetko ostatné ide bokom. Nemusíte sa prosiť o jeho pozornosť, lebo jej vám dáva viac než dosť.

Je to naozaj ten pravý? Zdroj: Shutterstock

Robí veci, ktoré by inak nerobil

Záleží vám na tom, aby bola každé ráno ustlaná posteľ, ale jemu je to v podstate jedno? Ak vás miluje, verte, že si ju bude ustielať aj on, hoci to nie je preňho dôležité. Bude to robiť preto, aby vám urobil radosť, lebo mu na vás záleží.