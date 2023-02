Je krásne, ak chcete milovanej osobe prejaviť náklonnosť a city, no skutočne je nutné, aby vás k tomu prinútil nejaký sviatok? Navyše taký, ktorý k nám, podobne ako Halloween, prišiel spoza veľkej mláky a roky rokúce sme o ňom ani nechyrovali? Samozrejme, netvrdím, že svojho manžela na Valentína nepoteším niečím milým, chutným. No rozhodne nestaviame oslavu lásky len na jednom dni. To, že sa ľúbime, si máme prejavovať každý deň v roku.

Kde sa vzal Valentín

Štrnásty február. U nás kedysi len obyčajný deň, keď oslavoval meniny každý muž menom Valentín. Ale v skutočnosti deň zaľúbených nie je novodobým ani americkým výmyslom, hoci práve v USA má dlhú tradíciu. Ako vlastne tento sviatok vznikol? Valentín bol biskup, ktorý napriek zákazu rímskeho cisára Claudia II. tajne sobášil zamilované páry. Preto skončil vo väzení a tam sa zamiloval do slepej dozorcovej dcéry. Podľa legendy sa jej zrak vrátil a pred tým, ako ho popravili, jej napísal odkaz: „Od tvojho Valentína.“ Tak vznikla vôbec prvá symbolická „valentínka“. Konkrétny sviatok svätého Valentína však vznikol až niekoľko storočí neskôr. Pápež Gelasius vyhlásil na počesť popraveného biskupa 14. február v roku 496. Svätý Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených. Dnes je z toho skôr skomercializovaný sviatok, na ktorom obchodníci dokážu zarobiť. Zaujímavé je, že hoci sa dňu zaľúbených „nadáva“, že je to americký sviatok, ktorý len jeden deň v roku oslavuje lásku medzi partnermi, práve za veľkou mlákou nejde len o deň zamilovaných, ale je to aj deň rodiny a priateľov, ktorí sa obdarúvajú, a celkovo február sa odvtedy považuje za mesiac romantiky.

Lásku treba budovať stále, nie len na začiatku. Zdroj: Shutterstock

Každý deň malé gesto

Hoci si mnohí práve v tomto období uvedomujú, že prejavmi lásky netreba šetriť, malo by im toto uvedomovanie vydržať celý život. Najmä v prípade, ak chcete, aby váš vzťah vydržal a bol pevný. Nie je to len o tom, že poviete svojmu partnerovi „ľúbim ťa“. Iste poznáte frázu – slová nie sú činy. A koľko bolo takých párov, čo si to povedali, no po niekoľkých rokoch zistili, že sa ich vzťah rozpadol? Prečo? Lebo ho nebudovali. Len postavili základ, ale už sa viac nestarali. To sa však dá celkom jednoducho. Drobným gestom lásky každý deň. Alebo aspoň každý druhý. Nemusí to byť nič svetoborné. Stačí, ak ste v potravinách na nákupe, zájdete do uličky so sladkosťami a len tak kúpite svojej polovičke obľúbenú čokoládu. Alebo ak váš manžel nevyniká vo varení, celé je to na vašich pleciach, ale predsa si povie, že dnes to skúsi a vy si máte vyložiť nohy a oddychovať. Oceňte to, aj keby uvaril len špagety s kečupom a so syrom. Láska sa skladá z maličkostí, ktoré robíme pre toho druhého.



Päť jazykov lásky

Určite ste si už na policiach kníhkupectiev všimli fialovú knižku od Garyho Chapmana Päť jazykov lásky. Autor tejto teórie je úspešný americký spisovateľ, rečník a poradca v oblasti manželských vzťahov. Napísal sériu kníh o vzťahoch, láske, manželstve. Práve spomínaná kniha sa stala bestsellerom a mnohí ju kupujú do daru mladomanželom. Dokonca sa o piatich jazykoch lásky hovorí aj na predmanželských prípravách. Každý z nás hovorí iným jazykom lásky, respektíve sa mu lepšie „počúva“ ten či onen. Lásku totiž dokážeme prejaviť rôzne – niekto potrebuje na to, aby lásku pociťoval, fyzický kontakt, niekto pozornosť. Tak ako ste s partnerom rozdielne bytosti, sú pre vás prijateľné aj iné veci.

Skúste aj vy aplikovať 5 jazykov lásky. Zdroj: Shutterstock

1. Slová uistenia

Prvý spôsob, ako môžete vyjadriť lásku milovanej osobe, sú slová uistenia. Ide o komplimenty, verbálne povzbudenie či milé slová, ktoré treba často dávkovať, aby boli účinné. Kašlite na výčitky a radšej partnera pochváľte. Pozitívnym prístupom vždy docielite viac a zároveň tým budujete vzťah. Vďaka tomu partner urobí sám od seba to, čo ste mu vyčítali, že neurobil už pol roka. Nezabúdajte, stačia jednoduché slová. Pochváľte ho. A nezabúdajte sa vzájomne povzbudzovať. Treba to na to, aby ste dodali partnerovi odvahu a dali mu jasne najavo, že ste v tom spolu, veríte mu a môže sa na vás spoľahnúť.

2. Pozornosť

Dôležité je venovať pozornosť svojmu partnerovi. Naučte sa ho počúvať, keď hovorí o svojich problémoch či snoch, alebo o tom, ako bolo v práci. Nepozerajte na telefón či televízor, keď sa rozprávate. Sústreďte sa jeden na druhého. Pýtajte sa, zaujímajte a aktívne spolu trávte čas. Byť spolu totiž neznamená byť spolu len fyzicky, ale aj emocionálne, psychicky.

3. Prijímanie darov

Samozrejme, láska nie je o tom, aby ste si neustále dávali darčeky alebo čakali, že nejaké budete stále dostávať. Darovanie však môže naplniť emocionálnu potrebu lásky. Pri dávaní totiž odovzdávame niečo konkrétne. Ide o symbol, ktorým hovoríme „myslím na teba, spomenul/a som si na teba“. Ale pozor, nejde len o hmotné dary za peniaze. Stačí aj malý kvietok odtrhnutý v záhrade a daný len tak z lásky. Alebo odkaz plný lásky.

Pre niekoho je prejavom lásky to, že dostáva darčeky. Nemusia byť drahé, stačí aj kvet odtrhnutý na lúke či upečenie obľúbeného koláča. Zdroj: Shutterstock

4. Skutky, služby

Ak už žijete v spoločnej domácnosti, môžu mať charakter domácich prác. Skutky, služby si vyžadujú myslenie, plánovanie, čas a energiu. V prípade, že sú vykonané s pozitívnym postojom, ide o prejav lásky. V zásade to znamená, že robíte pre druhého tie veci, ktoré sú pre neho dôležité a ktorých vy nie ste práve fanúšik.

5. Fyzický dotyk

Mnohí si lásku bez dotykov nevedia predstaviť. Povedzme si úprimne, sex k vzťahu patrí, aj objatia a bozky. Fyzické prejavy sú pre nás rovnako dôležité ako tie emocionálne. Už ako malé bábätko potrebujeme fyzický kontakt s rodičmi. Ak ho máme dostatok, neskôr máme aj zdravší emocionálny život. Držte sa s partnerom za ruku, dajte si pusu a objímte sa, keď sa lúčite pri odchode do práce, aj keď sa z nej vrátite. Dajte si pusu na dobrú noc, zaspávajte v objatí. Aj takto si prejavíte lásku na dennej báze a váš vzťah bude pevný a naplnený.