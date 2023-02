Sú ženy, ktoré sú posadnuté estetickými zákrokmi. U mnohých to vypukne po štyridsiatke, niektoré začínajú oveľa skôr. Pravidelný botox, facelifting, lipolifting, plazmoterapia, aplikácia kyseliny hyalurónovej, úprava viečok... Pritom mnohé z nich vyzerali skvele pred zákrokmi. Niektorým sa pre ne rozpadnú vzťahy alebo sú na smiech, lebo sa už nepodobajú na svoje pôvodné ja. Bohužiaľ, sú závislé a nevedia prestať. To však nie je jediná závislosť, ktorou v súčasnosti trpia nielen ženy, ale aj muži a už aj mnohí tínedžeri. Nelátkové závislosti sú v posledných rokoch čoraz častejšie a sú podobnou hrozbou ako alkohol či drogy. Možno aj väčšou.

Ničí to vzťahy

Ešte nedávno by sme asi tvrdili, že najväčšími závislosťami doby sú alkohol a cigarety. No dnes tieto bežné závislosti prevalcovali iné. Žijeme v čase blahobytu a to nám dáva priestor riešiť väčšie detaily a veci do hĺbky. Nastúpili nové fenomény, ktoré si mnohé z nás osvojili, a dávame im takpovediac životnú dôležitosť. Napríklad taký zdravý životný štýl. Riešime, či mrkva na našom tanieri je bio alebo nebio, či cestoviny obsahujú lepok, alebo nie, aby naše deti nosili barefootové topánky namiesto klasických. Problém je v nezmieriteľnosti s inými názormi a istá posadnutosť daným odborom. Jedným zo znakov závislosti totiž je, že pre nás prestáva existovať čokoľvek iné okrem predmetu toho, od čoho sme závislé. Ktorákoľvek nezdravá posadnutosť je pre medziľudské vzťahy ničivá, čo potom zamestnáva odborníkov, na čele s psychológmi a psychiatrami. Staré drogy ako alkohol či nikotín, vedúce k závislosti, sú veľmi nebezpečné, ale do istej miery zmapované a vieme lepšie pomôcť. Pre odborníkov sú čitateľnejšie. Novodobé závislosti majú pred odborníkmi náskok. Závislý bagatelizuje mieru svojho zasiahnutia a najbližšie okolie si ani nemusí nič všimnúť, pretože nevie rozpoznať varovné príznaky. A zatiaľ nezdravé posadnutosti veselo devastujú blízke aj širšie okolie závislého a tým narúšajú aj jeho medziľudské vzťahy. Do veľkej miery k tomu prispieva nastavenie v spoločnosti, ktorá má na nás čoraz väčšie nároky a nastavuje kult krásy. Podľa prieskumov ženy veľmi často prepadajú závislostiam, zvlášť tie po tridsiatke. Uvádzajú, že nezvládajú tlak.

Mnohé novodobé závislosti ničia vzťahy. Zdroj: Shutterstock

Abstinenčné príznaky

Tie môžu udrieť naozaj silno. Rozdiel medzi látkovými a nelátkovými závislosťami nie je nakoniec taký veľký, ako by sme čakali. V oboch prípadoch neprítomnosť „drogy“ vyvoláva pocit bezradnosti a baženia za ňou. Pri nelátkových nevzniká závislosť od substancií, ale dochádza k vytvoreniu závislého správania. Hoci sa to na prvý pohľad môže tak javiť, nelátková závislosť nie je oproti látkovej žiadna výhra. Naopak. Ide o nebezpečný a závažný patologický jav. Nelátková závislosť bude závislého veľmi pravdepodobne ohrozovať z psychologického, zo sociálneho a z ekonomického hľadiska. Internet, počítač či mobil – fenomény, s ktorými sa budeme musieť naučiť zaobchádzať tak, aby nám boli dobrým sluhom, ale nie zlým pánom.