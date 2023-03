Občas človeku vykĺzne z úst veta, ktorú v tej chvíli oľutuje. Najhoršie je, keď sa to stane počas vyostrenej hádky s našou polovičkou...

Každého občas potrápia poriadne výčitky svedomia, keď mu počas hádky vykĺznu z úst vety, ktoré ani nemyslí tak celkom vážne... V tej chvíli nás ovláda túžba ublížiť, inokedy odhalíme svoj inak starostlivo ukrývaný názor na vec. Nech je dôvod akýkoľvek, hnev, strach a vyostrená situácia vytiahnu z každého to najhoršie. A žiaľ, najmä počas hádky s partnerom, ktorého ľúbime. Muži prezradili, čo najhoršie povedali svojim polovičkám počas konfliktu, keď boli naozaj veľmi-VEĽMI vytočení.

Muži priznali svoje hriechy... Zdroj: Shutterstock

Povedal som jej, že sa správa ako jej matka

Netušil som, akú katastrofu táto veta dokáže vyvolať. Partnerka vybuchla ako sopka. Už nikdy viac som tú chybu nezopakoval...

Jozef

Povedal som, že ona je príčinou mojej nevery

Vyštekol som, že jej vyzývavé správanie a flirtovanie s inými mužmi ma prinútili podviesť ju - a keďže s tým nechce prestať, urobím to znova. Áno, celé to bolo strašne chaotické a viem, že ja sám som zodpovedný za svoje konanie, ale v tej chvíli som ju musel niečím umlčať. Krátko na to sme sa rozišli.

Marián

Povedal som jej, že nikoho nezaujíma, ako vyzerá

Do tej chvíle sme sa vlastne ani poriadne nepohádali. Meškali sme na stretnutie s priateľmi a ja som začal vykrikovať: "Do..., nikoho netrápi, ako vyzeráš!" Myslel som si, že bude uvoľnenejšia a vykašle sa na ďalšiu vrstvu riasenky. Namiesto toho sa urazila a pustila sa do zúfalého plaču. Nakoniec sme na tú oslavu ani nedorazili.

Janko

Povedal som jej, že ju opustím

Začal som si baliť veci, vysielal som signál "Ja tu končím", ale len tak, zo zvedavosti. Zaujímalo ma, či jej na mne záleží a či to bude brať vážne. Nuž, vysvitlo, že môjmu výmyslu naozaj uverila a ja som strávil celú noc v aute.

Peter

Skritizoval som každú jednu jej kamarátku

Prišlo to samo od seba počas jednej z našich hádok. Témou bolo niečo ako "Prečo sa nejdeš vyplakať k jednej z tých ... ... ..., s ktorými každý deň zabíjaš čas?" Naozaj také boli! V tej chvíli však naozaj nemuseli hľadať dôvody, prečo by sa so mnou mala rozísť.

Martin

Povedal som, že by sa z nás nemali stať rodičia

Trochu vás uvediem do problematiky. Mali sme finančné problémy, a tiež sa nám nedarilo počať dieťa. Bol som z toho boja unavený a povedal som, že je to jasné, my dvaja by sme sa nemali stať rodičmi! Z nejakých dôvodov to bolo pre ňu oveľa dôležitejšie ako pre mňa a asi to už trochu preháňala. Bol som veľmi nahnevaný, keď som jej to povedal, vyznelo to takmer ako obvinenie... Jednoducho som len chcel doručiť svoj odkaz, ale urobil som to naozaj necitlivým spôsobom.

Dušan

Urazil som jej rodinu

Pokúšala sa vo mne vyvolať výčitky vetou "Práve preto ťa moja rodina tak neznáša!" A ja som jej odvetil: "Lebo každý z nich je idiot, ktorý nemá žiadny vlastný život!" Nuž, nasledujúce spoločne strávené Vianoce prebehli vo veľmi napätej atmosfére.

Karol