Manžel doma nezohnal prácu, zarába v cudzine. Domov chodí len raz za dva mesiace. Žijem u svokrovcov, pomáham im, ale on chce, aby som prišla za ním. Vraj si tam inak niekoho nájde. Čo mám robiť?

Maja

Radíme vám:

Ultimátum nie je riešenie, dajte to manželovi jasne najavo. No skúste sa vžiť do jeho kože – je ďaleko od rodiny a chce s tým niečo robiť. Asi by som za ním šla, ale najskôr len na pár týždňov skúsiť, či by to fungovalo. Potom sa rozhodnite, čo spravíte. Ak pôjdete za ním, treba sa pripraviť na vybavovačky.

Ak zostanete, hľadajte nové pravidlá cezhraničného spolužitia. Podstatné je, aby mal váš muž pocit väčšieho kontaktu s rodinou. Stanovte si nejaký časovo ohraničený cieľ, vlastný domček či byt, poriadnu dovolenku, aby ste videli svetlo na konci tunela. Malo by vás to motivovať vtedy, keď nie ste spolu. A príde aj čas, keď sa vaše odlúčenie skončí.