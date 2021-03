Mal to byť najkrajší deň v jej živote, ale... Svokra sa postarala o to, aby jej svadbu totálne zničila.

Bola som tá najšťastnejšia snúbenica v širokom okolí. Našla som si perfektného chlapa, Jakub bol milý, citlivý, inteligentný a príťažlivý. Snívala som o ňom od detstva a po skončení štúdia na univerzite som ho konečne stretla. Robil so mnou pohovor na moju úplne prvú pracovnú pozíciu. Okamžite sme si padli do oka, ale v mene profesionálneho prístupu sme sa obmedzili len na nesmelé úsmevy. Jeho kolegovia, ktorí boli na pohovore takisto prítomní, si našťastie naše vzájomné sympatie nevšimli.

Ešte v ten večer som si v schránke našla od neho mail. Vraj mu je to veľmi ľúto, ale danú pracovnú pozíciu obsadí vhodnejší kandidát. Pod oficiálne stanovisko pripísal tri vety, ktoré mi okamžite vyčarili úsmev na tvári. "P.S. Tá práca by bola aj tak pod Tvoju úroveň, som si istý, že si nájdeš niečo oveľa lepšie. Možno by som Ti mohol poradiť... Pozývam Ťa na kávu, krásna kandidátka." Prečo by som jeho priateľské pozvanie odmietla? Bola som mladá, slobodná, dychtivo som túžila po láske a tento tmavovlasý muž mi úplne počaroval. Už pred naším prvým rande som bola zamilovaná ako tínedžerka!