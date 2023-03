S manželom sme boli dlhší čas v zahraničí, kde sme boli odkázaní jeden na druhého. Väčšinou som bola sama a zvykla som si, že si musím nájsť prácu a koníčky. Keď sme sa vrátili, pokračovalo to, lebo sme bývali na dedine. Našla som si prácu a tam som sa zblížila s kolegom. Zažila som s ním ten najlepší sex! Bol to iný svet. Po čase som vzťah ukončila. Stále však na to myslím. Manžela mám rada, ale je to stále rovnaké. Čo robiť?

DANA A HEŇO

Možno dokážete tráviť veľa času sama so sebou, ale je zjavné, že vám to nestačí. Spolužitie s manželom sa stalo rutinou. Aj to viedlo k tomu, že ste sa ocitli v náručí iného. Našli ste aj zmenu, ale nie spokojnosť. Chýba vám spoločnosť. Musíte sa zo svojej samoty dostať medzi ľudí. Nie je to o tom, aby ste si našli náhradu za manžela, ale aby ste si našli spriaznenú dušu či duše a zmysluplnú náplň. Či to bude stačiť, ukáže čas.