Muži prezradili svoje tajné túžby. O akej milenke snívajú?

Každého muža rajcuje niečo iné. Páni prezradili, čo musí mať ich milenka, aby to medzi nimi klapalo. Niekoľko pánov sa k týmto svojim slabôstkam priznalo a každá z vás si tak môže urobiť predstavu a vyskúšať ich doma na tom svojom.



Rovnako, ako ženy potrebujú lichôtky, ktorými ich uisťujeme o tom, že sú krásne a žiaduce, tak aj pre nás mužov je dôležité vedieť, že sme pre ženu príťažliví. Pre mňa je jedným z najväčších dráždidel pocit, že viem, že na mne žena niečo obdivuje, a že ju niečo na mne rajcuje. Je jedno, či je to zmysel pre humor alebo nejaká časť môjho tela.

Peter (35)

Čo musí mať perfektná milenka? Zdroj: Shutterstock

Milujem, keď je žena staršia ako ja. Také sú totiž väčšinou oveľa skúsenejšie a vedia, čo chcú. Neznášam, keď neviem, či to, čo robím, je žene príjemné. Keď si vie sama povedať, alebo ma vzdychaním a povzbudivými zvukmi alebo slovami riadi, som v siedmom nebi.

Rado (25)



Ja sa na ženu rád pozerám a nič ma nedokáže vzrušiť tak, ako pohľad na vlniace sa krivky ženy, ktorá si užíva sex a nerobí si ťažkú hlavu z toho, či má niekde faldík alebo nie. Sex v úplnej tme je len polovica zážitku. Mám rád sebavedomé ženy, ktoré sa nehanbia a majú rady samy seba.

Ivan (40)



Čo musí mať perfektná milenka? Zdroj: Shutterstock

Mňa vzrušuje pomyslenie, že na mňa žena myslí aj počas dňa. Že sa teší, až spolu večer budeme vystrájať v perinách, a že si už v hlave skladá plán, čo všetko spolu budeme vyvádzať. Keď na to totiž myslí celý deň a posiela mi šteklivé smsky, tak keď prídem domov, sme už obaja rozpálení a väčšinou na to rovno skočíme!

Karol (32)



Rád fantazírujem a experimentovanie v sexe ma hrozne baví. Som taký hravý typ. Keď môžem bez obáv vyjadriť, čo by sa mi páčilo, bez toho, aby ma žena považovala za úchylného, je to proste raj na zemi. Veď sex nemusí byť jednotvárny a to neznamená, že by som bol nejaký divný.

Tomáš (28)



Ja rád dobýjam, ale byť stále tým, kto vyvíja aktivitu a provokuje ženu k sexu, je občas únavné a aj napriek tomu, že sa vždy chytí, mám rád, keď sama prevezme iniciatívu. Nie je nič tak úžasné, ako žena, ktorá po mne vyštartuje a dá mi najavo svoju túžbu.

Miloš (38)