Mnohé ženy vo svojich vzťahoch pravidelne opakujú tie isté chyby a nevedia sa vymotať zo začarovaného kruhu konfliktov a hádok. Ako s tým raz a navždy zatočiť?

Ak chcete žiť v šťastnejšom a zdravšom vzťahu, dajte si pozor na najčastejšie chyby žien, ktoré nahlodávajú vašu lásku a vzniknuté škody si často ani neuvedomujete. Ak prestanete robiť tieto veci, váš vzťah sa zázračne zmení k lepšiemu a vy budete spolu oveľa šťastnejší! Za pokus to určite stojí. :)

Nemyslite si, že vo vzťahu už môžete poľaviť. Pozor na tieto časté chyby. Zdroj: Shutterstock

1. Žiarlite, keď sa pozrie na inú ženu, alebo sa s ňou rozpráva

Nerobte to! Pozrieť sa na peknú ženu jednoducho patrí k mužskej povahe, a keď mu ukážete, ako veľmi vám to vadí, robíte veľkú chybu. Ak šaliete zakaždým, keď sa v jeho blízkosti objaví iná (krajšia, príťažlivejšia, dravejšia) žena, mali by ste sa nad sebou úprimne zamyslieť. Hlavnou príčinou takéhoto správania je totiž chýbajúca dôvera vo vzťahu, a tiež vaše nízke sebavedomie. Popracujte na sebe, inak ho čoskoro stratíte!

2. Nerešpektujete jeho osobný priestor

Ak má zlú náladu a nemá chuť na rozhovor, nechajte ho samého. Jednoducho ho nechajte tak. Väčšina mužov nechce rozoberať svoje osobné problémy tak, ako to riešia ženy. Namiesto toho sa radšej stiahnu a premýšľajú o veciach sami.

Nemyslite si, že vo vzťahu už môžete poľaviť. Pozor na tieto časté chyby. Zdroj: Shutterstock

3. Nestaráte sa o seba

Nemyslite si, že vo vzťahu už môžete poľaviť, nikdy sa o seba neprestaňte starať! Neoholené nohy, neumyté vlasy, vyťahané tepláky, strhaná tvár... Takto vás partner najčastejšie vidí? Takto chodíte aj do práce? Určite nie! Dajte si na sebe aspoň trochu záležať, zlepší vám to aj náladu a bude z vás vyžarovať úplne iná energia. Nezabúdajte na dôležitosť sexuálnej energie, starajte sa o iskru vo vzťahu aj o to, aby po vás túžil tak ako na začiatku!

4. Nemáte vlastný život

Nebuďte jedna z tých žien, ktoré vo vzťahu postupne zabúdajú na svoje kamarátky a vlastný svet, v ktorom žili predtým, než partnera spoznali. Nechajte si svoje tajomstvá, pravidelne vyrážajte na dámske jazdy a on nech zatiaľ veselo premýšľa o tom, čo asi tak robíte - a ako dobre sa viete zabaviť aj bez neho! Budete pre neho zaujímavejšia a vzácnejšia.

Nemyslite si, že vo vzťahu už môžete poľaviť. Pozor na tieto časté chyby. Zdroj: Shutterstock

5. Ste pasívne agresívna

Aj vy mu často tvrdíte, že sa "nič nedeje, všetko je v poriadku", ale pritom urazene pobehujete po byte, trieskate dverami a vyvolávate napätie a stres? Namiesto toho, aby ste mu rovno povedali, čo vás trápi, čakáte, že na to príde sám? Nuž, on na to naozaj nepríde. Zmierte sa s tým.

6. Večne sa len sťažujete

Žiadny chlap nie je dokonalý a nevie vám dať úplne všetko, po čom zatúžite. Vo vzťahu nastanú aj chvíle, kedy nebudete spokojní s tým, čo ten druhý robí a ako to robí. Keď sa to stane, nesekírujte ho. Najlepšou stratégiou je povedať mu, čo CHCETE (páči sa mi, keď robíš to a to) namiesto toho, aby ste mu vyhadzovali na oči, čo NECHCETE (prečo stále robíš to a to?).

Nemyslite si, že vo vzťahu už môžete poľaviť. Pozor na tieto časté chyby. Zdroj: Shutterstock

7. Neoceňujete ho

Opäť, prestaňte sa pozerať len na to, čo partner NEROBÍ a sústreďte sa na to, čo pre vás ROBÍ - oceňte to a povedzte mu to! Čím viac budete prejavovať svoje uznanie, tým viac sa bude snažiť, aby vás potešil.

8. Snažíte sa ho zmeniť

Keď spolu začnete chodiť, musíte brať partnera takého aký je, nie takého, akého ho chcete mať. Berte alebo nechajte tak. Keď vás niektoré jeho zlozvyky rozčuľujú, buďte milá a povzbuďte ho, nenápadne ho motivujte k zmene. Povedzte niečo, z čoho sa bude cítiť dobre a čo ho inšpiruje, aby na sebe chcel sám niečo zmeniť. Povedzte napríklad toto: "Si v tej košeli veľmi príťažlivý, ale možno by si vyzeral ešte lepšie, keby si si k nej vzal radšej tie druhé nohavice."

Nemyslite si, že vo vzťahu už môžete poľaviť. Pozor na tieto časté chyby. Zdroj: Shutterstock

9. Neprejavujete mu lásku tak, aby mal pocit, že je milovaný

Každý z nás vníma lásku inak. Pre väčšinu žien je vyznaním lásky kytica kvetov/navarená večera/výlety, ktorými im muž prejavuje svoju pozornosť. Takéto gesto však môže byť pre mužov bezvýznamné. Venujte pozornosť tomu, ako partner reaguje na vaše prejavy lásky. Zistite, čo mu je príjemné a snažte sa aspoň trochu mu vyhovieť.