Jana svojho manžela miluje už 20 rokov. Dovolila, aby problémy s komunikáciou pomaly a nenápadne naštrbili ich na prvý pohľad pevný vzťah. Vie, že obaja sú zodpovední za to, čo sa stalo. Obaja by mali pracovať na tom, aby v ich manželstve opäť zavládla rovnováha. Jana sa snaží urobiť všetko pre to, aby jej neveru využili s manželom správne a poučili sa z nej.

"Nechcela som ho sklamať a podviesť, nechcela som ho trápiť. Lenže v uplynulých rokoch sa vo mne nahromadilo toľko smútku a nespokojnosti, že som si musela uľaviť. Potrebovala som sa oslobodiť od toho hrozného pocitu neschopnosti, osamelosti... Využila som prvú príležitosť, vyspala som sa s iným mužom.

Manželovi som neklamala, okamžite som mu prezradila pravdu. Trápili ma veľké výčitky svedomia. Mám šťastie, pretože sa nechcel okamžite rozviesť a pomstiť sa mi. Povedal len toľko, aby som mu prezradila, čo ma k tomu viedlo, prečo som mala pocit, že ho musím podviesť. Keď som mu vymenovala svoje dôvody, došlo mi, že to vlastne boli maličkosti.

Lenže tie maličkosti pomaly a isto ničili naše manželstvo, hoci sme si to nechceli priznať. Teraz mi je už jasné, že stačilo viac a správne komunikovať a tejto situácii sme sa mohli vyhnúť... Mali sme otvorene komunikovať a ja by som si nikdy nenašla milenca."

Podviedla som svojho manžela a mala som na to 9 dobrých dôvodov. Zdroj: Shutterstock

Tu sú Jankine dôvody, pre ktoré podviedla svojho manžela:

1. Nechal si narásť brucho, stráca vlasy a nekontrolovateľne priberá

Viem, že za stratu vlasov nemôže, ale keby ma aspoň počúval, keď ho žiadam, aby si dal úplne oholiť hlavu! Roky som pracovala na tom, aby sa o seba trochu viac staral, aby sa častejšie holil, pretože sa mi tak páči oveľa viac. Čím viac vlasov strácal, tým väčšie brucho mu rástlo. Necvičí, večer pracuje, alebo sedí pred televízorom a napcháva sa čipsami. Prípadne pozerá do mobilu. Keď mu vravím, aby sme išli spolu cvičiť alebo aspoň na prechádzku, dostávam rovnakú odpoveď. Je unavený a mám mu dať pokoj.

2. Celý týždeň pije z toho istého pohára

Má svoju obľúbenú šálku, ktorej sa nesmiem ani dotknúť. Len raz za týždeň. Z tej šálky pije všetko, kávu aj svoje limonádky. Nechutné.

3. Nemôžem sa k nemu prihovoriť, keď pracuje

A on pracuje stále. Nepamätám si večer, kedy by nesedel pri počítači, alebo si neťukal do mobilu. Ak má náhodou voľno, tak pozerá v telke futbal. Nechodíme nikam. Žiadne kino, divadlo, reštaurácia, prechádzka na čerstvom vzduchu. Nič.

4. Sex je už roky rovnaký... A nudný

Áno, jasné, už sme si na seba zvykli, sex je rutina, vlastne nás už aj nudí. Ak sa k nemu vôbec dopracujeme, čo nie je viac ako raz za mesiac/niekedy aj za dva... To, že po 20 rokoch ešte nejaký sex máme (občas, naozaj len občas), je taký malý zázrak.

5. Špinavú bielizeň necháva v spálni

Za 20 rokov sa nenaučil, kde máme kôš na špinavé oblečenie. Nevie zapnúť práčku, ani vyvesiť bielizeň. O žehlení ani nesnívam. Mala som ho to naučiť? Urobila som chybu...

6. Každé rozhodnutie necháva na mňa

Všetko mu je jedno, na ničom mu nezáleží. Čo budeme cez víkend jesť, čo kúpim deťom, či máme doma psa, mačku alebo rybičky, ako vyzdobím stromček, kedy navštívime jeho matku... O všetkom rozhodujem zásadne len ja. V tomto našom manželstve sa cítim nekonečne osamelá!

7. Nechce sa večer sprchovať

Ani ráno, ani ráno! Týmto mi lezie asi najviac na nervy. Je normálne, ak sa človek v dnešnej dobe osprchuje len raz za dva dni, aj to s hundraním a šomraním? Radšej nesledujem, či si vôbec umýva zuby. Niektoré veci musím prehliadať, inak by som sa úplne zbláznila.

8. Na WC presedí niekoľko hodín

Úplne vážne! Čo tam dokáže tak dlho robiť? Veď je to nepohodlné, nebolí ho z toho zadok? Najčastejšie sa hádame kvôli tomu, že sa ráno nedokážem s deťmi dostať do kúpeľne. Meškáme do práce aj do školy, ale manžel si na tej zlatej mise naďalej spokojne sedí a ťuká do mobilu.

9. Má priveľa kamarátiek

V práci ho obklopujú samé ženy. Nepáči sa mi to, žiarlim. Prečo sa potrebuje kamarátiť so ženami? Možno by som bola radšej, keby chodil s chlapmi do krčmy...

"Maličkosti, viem. Ale tieto maličkosti spôsobili, že som si našla milenca a... Áno, zažila som s ním sex, o akom som už ani nesnívala! Napriek tomu chcem zachrániť svoje manželstvo. Muž mi sľúbil, že sa veci zmenia. Nechce ma stratiť a ja ho tiež ľúbim. Napriek všetkému... Navrhla som mu, aby sme vyhľadali pomoc psychológa a on súhlasil. Dúfam, že sa nám podarí napraviť chyby z minulosti a naučíme sa správne komunikovať."

Jana