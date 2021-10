Netušila som, že si našiel inú ženu. A v živote by mi nenapadlo, že to bude práve ONA... Keď som zistila, kto ho zviedol, nemohla som tomu uveriť.

Moja sestra Lívia... Presnejšie len BOLA. Pretože ju už viac nepovažujem za sestru. Kedysi som sa s ňou o všetko podelila. Mohla sa na mňa spoľahnúť nielen v detstve, zdieľali sme spolu všetko, trápenie aj radosť. A možno to bol najväčší problém. Že Lívia prestala vidieť rozdiel medzi používaním môjho rúžu a môjho priateľa.

Podviedol ma s... Zdroj: Shutterstock

Mala som si to všimnúť už na začiatku. Tešila som sa, že dvaja ľudia, ktorých mám najradšej na svete, spolu tak dobre vychádzajú. Bola to chyba. Prezradil ich jediný erotický e-mail. Môj priateľ si pomýlil adresu a zamilovaná správa, ktorú napísal sestre, omylom pristála v mojej schránke.

Naše mailové adresy sa začínali rovnako: priezvisko plus prvé písmeno nášho krstného mena. Mala som zvláštny pocit, že moje šťastie záviselo od toho jediného písmena. Keby sa priateľ nepomýlil, možno by som ich klamstvo nikdy neodhalila a boli by sme spolu šťastní...

Dnes však viem, že človek, ktorý bol schopný podvádzať ma pol roka so sestrou, nebol pre mňa ten pravý. Rozišla som sa s ním a nerozprávam sa ani so sestrou. Puká mi srdce, ale nie som schopná jej odpustiť. Môj bývalý pre mňa už nič neznamená, v skutočnosti ma najviac zranila sestrina zrada.

Hana