S Jakubom sme boli spolu od mojej dvadsiatky. Hovorilo sa o nás, že sme nádherný pár, a ja som si to užívala. Kubo bol nielen krásny, vyšportovaný chalan a vysokoškolák, ale cítila som, že medzi nami je niečo hlbšie, že ma nemiluje len očami. Keď mi po roku povedal, že možno spolu zostaneme navždy, bola som v oblakoch. Cítili sme to rovnako. Kubo ukončil štúdium prvý, ja som mala pred sebou ešte dva roky. Ocitol sa v kolektíve nových ľudí, už na začiatku dostal pomerne slušnú pozíciu. Náš vzťah sa nezmenil, stále nám to fungovalo aj v posteli, napriek tomu ma pichlo, keď s nadšením rozprával o svojich kolegoch a kolegyniach. Cítil sa tam dobre, dostávalo sa mu uznania a ne­chcela som mu to brať. V podstate som sa nemala na čo sťažovať.

Sympatický Jakub sa páčil aj kolegyniam. Zdroj: shutterstock

Pred tridsiatkou sme začali spolu bývať. Prvé mesiace boli úžasné. Ak sme sa pohádali, bolo to pre upratovanie, ale vždy sa to skončilo smiechom, dobrou večerou alebo vášnivým sexom. Ešte sme nepremýšľali o deťoch ani o svadbe a možno to bola chyba. Vzťah potrebuje nové impulzy a niekedy treba na chlapa aj trochu zatlačiť. Do ničoho som ho však nechcela nútiť, bolo mi s ním dobre.

Lucia si všimla drobné zmeny v Jakubovom správaní. Zdroj: shutterstock

Čas plynul a Jakub stúpal po kariérnom rebríčku čoraz vyššie. V práci trávil veľa času, stretnutia s klientmi sa často pretiahli do nočných hodín. Občas som sa cítila osamelá napriek tomu, že sme žili pod jednou strechou. Snažila som sa športovať, nejako zmysluplne sa zabaviť aj sama. Všimla som si aj drobné zmeny v jeho správaní. Už sme tak často spolu nespali, dokonca ma párkrát odmietol, čo sa ma dotklo.

Raz sme počas predĺženého víkendu popili trochu viac a on mi v uvoľnenej chvíli povedal, že zistil, ako kariéra pridáva mužovi sexepíl. Že keby sme neboli spolu, asi chodí s niekým z roboty, ale že miluje len mňa a chce, aby to tak zostalo. Aj cez alkoholický opar som cítila, že toto nie je v poriadku, akoby sa mi chcel priznať s niečím, čo ľutuje. Semienko pochybností už klíčilo.