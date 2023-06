Moja prvá milostná skúsenosť nedopadla príliš dobre. Vyvrcholenie som predstierala, lebo som nechcela, aby bol zo mňa sklamaný. Hoci som s ním chodila päť rokov, nikdy som s ním orgazmus nezažila. Už od toho prvého razu som sa nevedela uvoľniť a on skúšal rôzne, pre mňa krkolomné pozície, pri ktorých som nevedela, či myslieť na sex alebo na to, či sa mi až príliš nenahrnie krv do hlavy a neublížim si.

Zdroj: Shutterstock

Neúspech spôsobujú myšlienky, ale aj krkolomné polohy. Petronela

A tak to fungovalo, až kým som nezmenila partnera. Ten už ako zrelý muž vedel, že veľa záleží na nastavení mysle. Často sme sa bavili o tom, čo mám rada a čo nie a, naopak, čím by som potešila jeho, čo prispievalo k môjmu vyššiemu sebavedomiu pri sexe s ním. Prispôsobili sme si milovanie tak, aby bolo maximálne uspokojivé pre oboch a zároveň sa nemusím báť, že si počas sexu zlomím väzy.