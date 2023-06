Má niečo cez 40, advokátsku profesiu a normálneho zoznamovania sa už nadobro vzdala. Tradičné vzťahy vymenila za niečo, čo mnohí ľudia odsudzujú.

Prečo som to vyskúšala? Úprimne, odporučila mi to kamarátka. Mám advokátsku profesiu, čo spôsobuje, že postup v kariére ma zamestnáva 24 hodín denne. Nájsť si čas na tradičný vzťah bolo a stále je ťažké. Pripadám si stará na početné stretnutia, ktoré nevedú nikam. Vždy som chcela fyzickú intimitu, no nebola som odhodlaná hľadať ju po baroch. Tak som sa rozhodla, že bude dobré vytvoriť dohodu, cez ktorú získam pravidelnú spoločnosť. Myslím, že som chcela mať niekoho, kto by bol viac ako sexuálny partner, niekoho, kto by mi robil spoločnosť a zabával ma na nudných večierkoch.

O takomto type záväzkov som počula prvý raz pred rokom. Čo začalo ako vtip, trvá už 10 mesiacov. Mnohí ľudia nevedia, že si v súčasnosti vydržiavam štyroch mužov. Nemyslím si, že zarábajú príliš veľa. Najstarší má 36 rokov a ostatní sú mladší - pod 31. Všetci sme slobodní, som si vedomá, ako fungujú naše vzťahy, no mám pocit, že sme všetci rovnako naladení. Dokonca rozmýšľam, že ich všetkých štyroch pozvem na spoločnú dovolenku. Veľmi po tom túžim!

Má 4 milencov naraz. Zdroj: Shutterstock

Moja práca je veľmi seriózna, som neustále zaneprázdnená, preto je osviežujúce mať pri sebe niekoho, kto je mladý a spontánny. Je to také odlišné od života, aký vediem. Možno si myslíte - a čo hľadanie niečoho trvalého? Iste, nebudem v tom pokračovať do šesťdesiatky, no zatiaľ mi to prináša veľa zábavy. Tie peniaze, ktoré do milencov investujem, stoja za to. Nie je to len o sexe, väčšinou ide o zahraničné cesty a večierky, na ktorých mi robia spoločnosť.

Prestala by som s tým, ak by si všetci muži, ktorých vídam, našli niekoho a boli vo vážnych vzťahoch. Vtedy by som sa pravdepodobne priklonila k niečomu tradičnejšiemu aj ja. Keď som bola mladšia a niekto navrhol večeru, vždy som si pomyslela, že by som si možno mala odpustiť drink, ak za to bude platiť druhá strana. Teraz sa tie malé detaily zmenili. Vyberiem si čokoľvek chcem a moji spoločníci si môžu taktiež dať, čo len chcú. Daj si dva drinky. Počkaj, dajme si rovno celú fľašu!