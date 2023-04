To, že váš partner prišiel o všetky peniaze, nemusíte ani tušiť, až kým nie je príliš neskoro. „Keďže ženy nie sú edukované v problematike patologického hráčstva, takáto súvislosť ich ani nenapadne. Skôr partnera upodozrievajú z mimopartnerského vzťahu, ktorý by mohol vysvetľovať zmeny v jeho správaní, výhovorky, či neustály finančný deficit. Okrem toho, problémy partnera sa kumulujú a eskalujú postupne a úmerne tomu sa mení aj jeho správanie, od fázy výhier, cez fázu prehier, až k fáze zúfalstva, keď pravda vyjde nejakým spôsobom najavo,“ vysvetľuje dôvody niekedy aj dlhotrvajúcej nečinnosti partneriek Alica Kantorková, klinická psychologička.



Často sa partnerky o probléme dozvedia až v momente, keď príde exekúcia alebo im to oznámi niekto, komu ich partner dlhuje, prípadne priateľ či známy, ktorý sa nezvláda prizerať sa na klamstvá a manipuláciu. Nie je neobvyklé, že partnerka sa dozvie o probléme od rodičov partnera. Samozrejme, priznanie môže prísť aj od samotného partnera. Väčšinou už ide o extrémne situácie, keď on už vnútorne nezvláda pocit hanby a strachu z odhalenia za spôsobené škody a katastrofálnu finančnú situáciu.

Ako sa zachovať, keď nastane zlom

„Partnerka by sa v takom prípade, po prvotnom šoku, mala zmobilizovať a snažiť sa otvoriť tému okamžitej liečby. Zároveň deklarovať, že keď partner prijme zodpovednosť a pôjde sa liečiť, a hlavne následne doliečovať, tak je rozhodnutá stáť pri ňom a podporovať ho, pretože jej na partnerovi záleží,“ odporúča Alica Kantorková. Zároveň však upozorňuje, že aj pre partnerky je takéto rozhodnutie veľmi ťažké a psychicky vyčerpávajúce. Je nevyhnutné, aby sama cítila dostatočnú podporu či už od rodiny, ale aj odborné pochopenie. Aj preto, lebo samotná liečba nie je ľahký proces pre žiadneho z partnerov a má svoje úskalia.

Článok vznikol v spolupráci s Inštitútom zodpovedného hrania, ktorý vznikol na jar 2022. Jeho členmi sú stávkové spoločnosti Tipsport, Niké a Fortuna, ktoré deklarovali spoločné úsilie o to, aby tipovanie zostalo zábavou a zároveň, aby prispeli k úsiliu obmedziť následky patologického hráčstva.