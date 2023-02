Možno vás prekvapí, že som si milenca našla už v 28 rokoch, keď ešte nie som ani vydatá a nemám rodinu. Navyše som zviedla svojho ženatého šéfa, ktorý vychováva dve malé deti. A ja mám doma starostlivého partnera, ktorý ma miluje! Mám Tomáša rada, celkom nám to klape, ale... Môj veľký problém je, že sa pri ňom necítim ako ŽENA. Alebo JEHO nevnímam ako dosť mužného? Sama neviem... Viem len to, že som v našom vzťahu vždy bola tá dominantná ja a to mi začalo veľmi prekážať.

Čo ak sa už pri žiadnom mužovi nebudem cítiť ako tá najsexi žena na svete?

A Juraj... Ach, Juraj! Môj sebavedomý, ambiciózny, charizmatický a úžasne voňavý šéf. Svalnatý, biele zuby, dokonalý oblek, vyžarovanie sexi chlapa, sen každej ženy. Alebo teda aspoň ten môj... Čoskoro mi dal jasne najavo, že aj ja ho priťahujem. Pozýval ma na obedy, trávil so mnou svoje nadčasy, neskôr ma vzal aj na služobné cesty - a už nebolo cesty späť... Fantastický sex, vášnivé bozky, neskutočné iskrenie - to, čo sa medzi nami dialo v posteli (a nielen tam), nedokážem ani opísať.