Môj manžel sa ma poriadne nedotkol už asi 6 rokov. Naozaj! Nepreháňam. Náš sex už je iba z povinnosti. Všetky jeho pohyby viem úplne presne predpokladať až ma to desí. Mám pocit, že ma už nedokáže ničím prekvapiť. Milujem ho, ale skôr ako kamaráta. Nechcem sa s ním rozviesť, pretože mi ako muž vyhovuje. Postará sa o mňa a aj o deti. Vybudovali sme si spolu zázemie a nechcem o to prísť.

Bohužiaľ, môja sexuálny apetít rástol a on mi už nestíhal. Mám 50 rokov a stále sa cítim fyzicky príťažlivá.

Urobila som niečo za, čo som sa hanbila. Začala som si vášnivý románik s mužom, ktorý je odo mňa o 10 rokov mladší. Navyše je to kamarát mojej dcéry. V lete u nás často trávili čas a ja som mala možnosť ho bližšie spoznať. Obdivovala som jeho atletickú postavu, jemné svaly, krásne husté vlasy a neskutočne plné pery. Nechápala som, prečo sú z mojom dcérou iba kamaráti. Prečo netvoria pár? Možno je gay. Neskôr som zistila, že nie je...

Prvýkrát sme sa spolu vyspali uprostred noci v obývačke. On prespával v našom dome v hosťovskej izbe. Obaja sme boli smädní a stretli sme sa v kuchyni. Chvíľu sme sa zdvorilostne rozprávali a ja som medzi nami cítila napätie. Veľmi sa mi páčil. Bol tak mladý a krásny.

Odrazu som sa nechala opantať vášňou a pobozkala som ho. Vzrušovalo ma to, že nás mohol hocikedy niekto pristihnúť. Miloval sa so mnou tak nežne a vášnivo. Nedokázala som mu odolať a úplne som sa mu poddala. Bol to najlepší sex môjho života.

Stali sa z nás milenci. Cítim sa pri ňom krásna a mladá a závisla. Potrebujem jeho dotyky a jeho telo. Dcére a manželovi všetko tajíme. Vyhovuje nám to. On nechce stabilný vzťah a ja chcem iba vášnivý sex. Po dlhej dobe sa cítim šťastná a sexuálne naplnená.

Marianna