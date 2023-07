Každý si pod slovom nevera predstaví niečo iné. Niekto rovno sex, inému stačí aj to, keď nájde v mobile esemesku, v ktorej partner komunikuje s nejakou ženou, hoci obsahom ich komunikácie môže byť trebárs len to, že v supermarkete majú dobrú akciu na víno či kus údeného kolena. Sú ženy, manželky a partnerky (ale platí to aj o mužoch), ktoré aj za takouto nevinnou konverzáciou vidia „iné plány“ tej na druhej strane – môže to byť partnerova kolegyňa, kamarátka či suseda. Druhá vec je, že niekedy sa to naozaj deje… Preto je veľmi ťažké okamžite sa rozhodnúť, či neveru odpustiť, alebo nie. Základné pravidlo teda znie: Ak sa stretnete zoči-voči nevere, nechajte si čas na to, aby ste si rozmysleli, ako na ňu zareagujete.

Za každým úletom sa skrýva príčina

Niekto môže mať chúťky na zakázané ovocie, pretože to má v krvi a podedil to. U ďalšieho môže byť spúšťačom nevydarené manželstvo, túžba po zmene, emočná nezrelosť, nízke sebavedomie, ale aj vysoké sebavedomie, narcizmus, opitosť, hádka, tragédia a tak ďalej. A práve tá príčina je rozhodujúca, či danému partnerovi, ak o to prejaví záujem, neveru odpustiť, alebo nie. Podľa typu nevery sa vám teraz pokúsime trochu poradiť, ako sa rozhodnúť, aj keď konečné slovo budete mať vždy len vy! A nevycucali sme si to z prsta, tieto rady sme si „požičali“ z knihy od českého psychológa a manželského poradcu Petra Šmolku Nevera pre podvádzajúcich a podvedených.

Štúdie ukázali, že u ľudí, ktorí raz podviedli svojho partnera, je vyššia pravdepodobnosť, že to urobia znovu – aj keď sa vtedy cítili previnilo. Ak ste si niekedy povedali, že podvodník sa jednoducho nezmení a vždy bude podvodníkom, mali ste pravdu. Dokonca s vami súhlasia aj vedci. Ale existujú aj výnimky. Je to teda veľmi „tenký ľad“, ale môže vydržať a neprelomiť sa. Závisí to od množstva faktorov. Tie už musíte vycítiť a zvážiť samy.

Ako sa vrátiť do starých koľají

Keď sa rozhodnete neveru odpustiť, čaká vás dlhý čas obnovovania dôvery. Koľko bude trvať, bude závisieť od ochoty oboch strán. Platí však jedno dôležité pravidlo: Neverník musí prestať komunikovať s človekom, s ktorým sa dopustil prehrešku!