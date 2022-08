Túto polohu buď milujete, alebo nenávidíte, no určite by ste ju mali aspoň raz vyskúšať. Rovnako ako každá iná sexuálna poloha, aj poloha 69 sa dá vykonávať rôznymi spôsobmi, no vo svojej podstate ide o „dávanie a prijímanie“ potešenia súčasne. Keď číslo 69 otočíte na bok, je jasné, ako je poloha myslená. Aj keď sa to môže zdať komplikované a niektorí to považujú za trápne, je to sakramentsky uspokojujúce, keď viete, ako to urobiť správne.

Zdroj: shutterstock

ROZHOVOR S PARTNEROM

Pred začatím orálneho sexu si zistite, či sú naň obaja partneri pripravení. Nikto by nemal byť prekvapený a nepripravený. Treba sa dohodnúť, že počas tejto doby sa vždy bude hovoriť a že sa to dá vždy zastaviť, ak sa to jednej strane už nebude páčiť.

DOBRÁ HYGIENA

Ako vždy, pred sexuálnym stykom by hygiena mala byť alfou a omegou. Intímnu oblasť a aj ruky by sa mali partneri vopred dôkladne umyť. Nie je to len otázka úcty voči partnerovi, ale dôležité je aj udržanie zdravej intímnej oblasti, aby sa do nej nedostali nežiadúce baktérie.