Potrebujete vzťahu dodať ŠŤAVU? Stačí, ak budete robiť s partnerom TOTO a budú sa diať DIVY!

Vo vzťahu je veľmi podstatné vedieť, čo ten druhý skutočne potrebuje. Komunikácia je jeden zo základných pilierov, ale drobné gestá sú rovnako podstatné. A práve preto záleží na detailoch, o ktorých ste ani netušili. Každé spolunažívanie dvoch ľudí je iné a veľa závisí od potrieb jednotlivcov, no týchto pár činností dokáže urobiť váš vzťah pevným a šťastným.

Hrajte sa

Nezáleží na tom, či budete hrať karty, Človeče, nehnevaj sa alebo dnes veľmi obľúbené videohry. Vyberte hru, ktorú preferujete, alebo koníček, pri ktorom budete tráviť čas spolu. Posilňuje to totiž intimitu a blízkosť. Rovnako pôsobí aj spoločné pozeranie seriálu či filmov.

Komentujte druhých

Neznamená to, že máte svojich priateľov, susedov či známych ohovárať, to vôbec nie. Ale ruku na srdce, kto aspoň raz neokomentoval vzťah alebo manželstvo, či výchovu detí niekoho známeho so svojím partnerom? Ide o klebetenie o veciach, ktoré sme u nich videli, zaregistrovali alebo spozorovali, a ich následné analyzovanie. Ak nájdete spoločný záver, čo by ste robili vy ako pár inak, v skutočnosti utužujete vzťah, pretože v ňom vytvárate vďačnosť za to, aký je. Zároveň to partnerov zbližuje a poukazuje na vzájomnú dôveru, ako aj oceňovanie toho druhého.

Delenie sa o jedlo

Možno to budete považovať za smiešne, ale vyjedanie jedla z partnerovho taniera dokazuje prítomnosť vzájomnej intimity. Mnohým mužom naozaj prekáža, ak si žena vezme hranolček z ich taniera alebo vyjedá olivy z ich pizze. To iba poukazuje na neschopnosť muža nadviazať otvorený a intímny vzťah, ktorému by sa plne oddal. Ak však partner nemá problém deliť sa o vlastné jedlo alebo ochutnávať to vaše, je to známka úplnej otvorenosti a vzájomnej blízkosti. Dokonca mnohé výskumy dokazujú, že ide o intímnu aktivitu, keď sa delíme o niečo, čo je naše. Ide o dôkaz vyjadrenia spolupatričnosti.

Spánkové návyky

Nielen sex, ale aj samotný spánok partnerov je vo vzťahu veľmi podstatný. Nejde iba o to, v ktorej pozícii zaspávate, ale skôr o to, či sa pri zaspávaní držíte za ruky alebo či chodíte spať v rovnakom čase. Ak ste nočná sova a vaša polovička skôr ranný škovránok, môže nastať problém. Nezhody môžu vznikať práve preto, že sa budete vzájomne „míňať“. Spoločne strávený čas, rozhovory alebo aktivity nebudú v takomto vzťahu možné. Spánkové návyky môžu odrážať to, ako je na tom skutočne váš vzťah. Blízkosť v súvislosti so spánkom poukazuje na puto partnerov. Spánkové návyky môžete zmeniť alebo upraviť a zohľadniť tak navzájom svoje zvyklosti

Upratujte!

Podľa psychológov sa pri činnostiach, pri ktorých sme fyzicky aktívni, vieme rozhovoriť lepšie, sme otvorenejší a dokážeme kvalitnejšie konverzovať. Preto sa odporúča, aby ste spoločne nielen ležali pred televíziou, držali sa v kine za ruky, ale pridali aj fyzické práce. Ak budete spolu upratovať, budete mať nielen čistú domácnosť, ale aj dobrú vzťahovú komunikáciu. Hoci sa nám nie vždy chce variť, pre partnerstvo má táto činnosť priam terapeutický účinok. Vždy keď sa dá, postavte sa k hrncom spolu alebo upratujte spoločne. Uvidíte, ako sa rozhovoríte aj o veciach, ktoré sa inokedy ťažko hovoria.

Očami odborníčky

Odpovedá Janette Dujková, životná a vzťahová koučka:

Maličkosti sú pri budovaní vzťahu skutočne zázračné. Musia byť však úprimné. Je dôležité vnímať partnera, jeho prežívanie a reflektovať to. Napríklad viem, že má ťažký deň alebo obaja máme ťažký deň, tak si večer urobíme radosť niečím milým – obyčajnou krupicovou kašou. Zázemie je významnou zložkou našej osobnej sily a je kľúčové, či sa človek domov teší alebo naopak. Ak vie, že ho doma opäť čaká len nepochopenie, napätie a konflikty, môže hľadať to pozitívne niekde inde. Podľa výskumov väčšina nevier vzniká z emocionálnych dôvodov a nie kvôli sexu. Potrebujeme vedieť, že nás niekto chápe a poskytuje nám podporu. To sa prejavuje práve maličkosťami. Tie nemusia byť drahé, je to vnímanie toho, čo partner potrebuje. Teplý kúpeľ, hrejivá deka, prechádzka, návšteva kina, v ktorom sme sa zoznámili, to všetko napĺňa náš každodenný emocionálny svet pohodou, láskou a pocitom bezpečia.

Vedeli ste, že...

...v jednej štúdii odpovedaloaž 76 percent opýtaných párov, že aj vďaka spoločnému hraniu videohier majú k sebe podstatne bližšie? Berú to akospoločný koníček, ktorýposilňuje vzťah.