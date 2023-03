Dnes nie je nič jednoduchšie, ako oklamať tisíce ľudí. Ako? Stačí na to sociálna sieť. Nikdy nebolo jednoduchšie nechať sa nachytať, uveriť totálnym nezmyslom. Stalo sa vám to? Nevadí, nevešajte hlavu, nie je hanba naletieť. Stalo sa to mnohým. Dôležité však je poučiť sa z toho a nabudúce si dať pozor na to, komu budete veriť a čie názory posúvate ďalej.

Lož má krátke nohy

Pred tromi rokmi obletel svet škandál, ktorý „spáchala“ influencerka Natalia Taylor. Tá sa vtedy na Instagrame tvárila, že si celé týždne užíva luxusnú dovolenku na Bali. No v žiadnej exotike nebola. Všetky fotky totiž urobila v obchodnom dome IKEA. Neskôr sa k tomu sama priznala. Prečo? Chcela poukázať na to, aké je ľahké oklamať tisíce ľudí. A to doslova, keďže aktuálne má takmer 300-tisíc sledovateľov na Instagrame. Jej pokus niektorých fanúšikov naštval, iným otvoril oči a naštartoval kritické myslenie. Poznáme však aj prípady, keď nešlo o žiadne sociologické experimenty a influenceri boli skrátka prichytení pri bohapustej lži. Ako youtuber Logan Paul, ktorý sledovateľom tvrdil, že z farbosleposti ho vyliečili isté „zázračné“ slnečné okuliare. Jasné, že za reklamu dostal pekne zaplatené. No Logan nikdy farboslepý nebol. Na sociálnych sieťach sa dá klamať o svojom výzore aj veku vďaka obrovskému množstvu filtrov. Práve to sa darilo čínskej vlogerke Qiao Biluo, ktorá vyzerala na videách ako rozkošná školáčka. To, že má v skutočnosti 59 rokov, fanúšikovia zistili vďaka technickej chybe, keď sa jej skutočná tvár objavila na obrazovke. Pýtate sa, prečo to tí ľudia vlastne robia? Pre imidž, peniaze za reklamu... Chvalabohu, títo aspoň svojím správaním nikomu neublížili, no urobili si hanbu na sto rokov. Nie všetky klamstvá a dezinformácie na sociálnych sieťach sú však neškodné.