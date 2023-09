Možno aj vy horekujete nad tým, že vám partner neprejavuje city. Privítali by ste, keby s vami prežíval svoje túžby, myšlienky a emócie. Nech vám ani nenapadne, že by vás už neľúbil. Netrápte sa a zistite, ako v skutočnosti muži premýšľajú. Dá sa to zmeniť?

Sme im ľahostajné?

Niekedy môžete dokonca nadobudnúť pocit, že partnerovi je asi naozaj všetko jedno. Nie ste v tom sama, mnoho žien to cíti rovnako. Niektorých mužov k vyjadreniu emócií donúti až hádka, keď sa k slovám emotívneho typu uchyľujú už v zúfalstve, aby sme im dali pokoj. A my z nich doslova „dolujeme“ akúkoľvek informáciu o pocitoch, názor či reakciu.

Zdroj: Shutterstock

Sú v tom nevinne?

Podľa vedcov cítia muži rovnako ako ženy, problém je však v ich vyjadrovaní. Isté je, že dokážu všetko veľmi dobre precítiť. Ale popri spoločenskom tlaku na to, že majú byť tí drsnejší, a všeobecne prijímanom stereotype, že „chlapi neplačú“, hrajú v prípade mužských citov úlohu aj ďalšie faktory.

Tlak spoločnosti

Zatiaľ čo od žien sa vyjadrovanie emócií tak nejako prirodzene očakáva, u mužov je to presne naopak. Neschopnosť alebo nevedomosť toho, ako svoje emócie správne vyjadriť, u nich pramení ešte z detstva a obdobia dospievania. Často sa stretávajú s tým, že by svoje city mali skrývať, aby neprejavili ako silnejšie pokolenie slabosť. Potom sa stáva, že v dospelosti nevedia, ako presne by mali svoje vnútorné myšlienky a pochody formulovať.

Zdroj: Shutterstock

Ich vnútorný boj

To, že city niekedy skrývajú, nie je pre nich vôbec dobré, a dokonca ani zdravé. Potláčanie emócií môže viesť až k pocitu frustrácie a psychickej nepohode. Keďže chcú byť „praví chlapi“ a v spoločnosti ne­chcú vyzerať ako príliš zraniteľní alebo zženštilí, niekedy sa svojim pocitom i bránia. V ich vnútri sa tak môže odohrávať niečo úplne iné ako navonok.

Dá sa to zmeniť

Čo vám môže pomôcť? Vy sama poznáte svojho partnera najlepšie a viete, ako s ním komunikovať. Zverte sa mu s tým, čo vás trápi, čo cítite a nabádajte ho, aby sa ani on nebál byť k vám úprimný. Vytvorte mu bezpečné a podporujúce prostredie na prejav vnútorných pocitov. Ale zároveň sa ho nesnažte zmeniť na svoj obraz a rešpektujte ho takého, aký je. Tým mu prejavíte úctu a získate si jeho dôveru. Môžete spoločne hľadať „zlatú strednú cestu“, ktorá bude vyhovovať obom a otvorene komunikovať o akejkoľvek téme a o svojich potrebách. Treba si uvedomovať rozdielnosti mužskej a ženskej osobnosti. Majte na zreteli, že my ženy máme iné citové a emocionálne potreby, inak myslíme a komunikujeme ako muži.

Zdroj: shutterstock

Môže za to mozog

Vedeli ste, že muži majú menšiu časť mozgu zvanú corpus callosum, ktorá podľa vedcov súvisí s vyjadrovaním emócií a premýšľaním zároveň? Naopak, ženy majú túto časť mozgu väčšiu. Preto pre nás nebýva problematické premýšľať a súčasne dať najavo svoje pocity, ale muži to majú presne naopak. A tak môžu pôsobiť nerozhodne alebo váhavo, keď sa s vami snažia prediskutovať nejakú tému. Inokedy zase môžu ľahko povedať niečo, čo vám ublíži, bez toho, aby si to vôbec uvedomovali.