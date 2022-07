Stretnete sa, preskočí iskra, zamilujete sa až po uši, no do zdarného konca to nedotiahnete. Toto sa opakuje niekoľkokrát v živote. Ak na prvý raz nájdete spriaznenú dušu, s ktorou sa rozhodnete zostarnúť, ste narodená pod šťastnou hviezdou. Ale ani vtedy nie je isté, či to vydrží a nerozpadne sa to po prvom väčšom probléme. Čím to je? Prečo dnešné vzťahy nie sú také trvácne a pevné, ako ich mali naše staré mamy? Toto sú najčastejšie dôvody:

1. Utekáme od problémov

A práve to je najzásadnejší a najčastejší dôvod, prečo nám vzťahy nevydržia. Staršia generácia bola totiž naučená veci opravovať. Keď sa niečo pokazilo, za­šlo sa za remeselníkom, ktorý to opravil, alebo si to ľudia opravili svojpomocne. To platilo aj o vzťahoch. Ak niečo začalo škrípať, problémy sa riešili. Nenechali to len tak plávať, že je tu problém a jediným riešením je ísť od seba. Kdeže. Staršia generácia mala jednoducho zodpovednejší prístup k životu. Od ťažkostí neutekala, hľadala východisko a to lásku a vzťah ešte viac posilnilo. Takže nabudúce, keď budete stáť pred vážnym problémom, riešte ho spolu. Ste na to predsa dvaja.

Prečo vzťahy nevydržia? Zdroj: Shutterstock

2. Obrovské očakávania

Povedzme si úprimne, komu rodičia nehovorili: „Dosiahneš, čo chceš. Môžeš mať všetko, čo si vysnívaš.“ Iste, ak budete tvrdo drieť a snažiť sa. No mnohé sme si to premietli do vzťahov. Partnera sme si zidealizovali, a keď sa objaví čo i len náznak nedokonalosti, rozchádzame sa. Druhá strana mince je tá, že je na nás vyvíjaný tlak, ako máme vyzerať, ako sa máme správať a podobne. Uvedomte si jedno, nemôžete od niekoho očakávať dokonalosť, keď vy sama nie ste dokonalá. To je jednoduchá rovnica. Uberte zo svojich nárokov. Človek je predsa omylný tvor.

Obrovské očakávania Zdroj: Shutterstock

3. Nedoriešený vzťah s ex

Ak ste ešte definitívne neuzavreli minulý vzťah a už ste v novom, ktorý vyzerá nádejne, je veľká šanca, že to nevyjde. Za každých okolností je nutné, aby ste dali definitívnu bodku za svojím ex. A niekedy to nie je len rozchod. Ak vám ublížil a ešte ste to v sebe nespracovali, je to problém. Môže sa totiž stať, že súčasného partnera budete neustále porovnávať s tým starým. V mysli sa budete vracať k starému vzťahu a klásť si otázku, na ktorú sa odpoveď nikdy nedozviete – čo ak? Vtedy si nedokážete užívať aktuálny vzťah, vznikajú konflikty, napätie, hádky a napokon rozchod. Nevrhajte sa preto do nového vzťahu, ak si nie ste stopercentne istá, že ten predošlý už je za vami a je to len súčasť vašej minulosti.

4. Závislosť vzťahu nesvedčí

Určite ste už počuli o prípadoch žien, ktoré sa naplno oddali svojmu vzťahu. Voláte ich na drink či kávu a nemôžu, lebo budú s partnerom. Kino? Babská jazda? Rodinný obed? Nie, nie, lebo bude s partnerom. To už trošku hraničí s chorobnou závislosťou. Takáto žena zanedbáva rodinu, priateľov, prácu, koníčky a na prvom mieste je len partner. Ten sa však časom začne cítiť ako vo zveráku a bude chcieť z takého vzťahu čo najrýchlejšie utiecť. Aj utečie. A opäť je vzťah v ťahu.

Bojíme sa záväzkov Zdroj: Shutterstock

5. Bojíme sa záväzkov

Naše prastaré mamy nič také nepoznali. Ak sa niečoho báli, bolo to pre skutočné hrozby – že sa ich muž nevráti z vojny, že bude suché leto a nebude dostatočná úroda, a teda nebudú mať z čoho uživiť rodinu. Mať partnera bola výhra, pomoc, istota, šťastie. Dnes sa ľudia záväzkov boja. Celý život len s jedným partnerom? Uf, to nie. Takto zmýšľajú mnohí a pre ten strach sa veľa vzťahov skončí.

6. Na vine je sex

Kedysi nebolo nič výnimočné, že do manželstva obaja vstupovali nepoškvrnení. Mohli sa síce báť, či budú zosúladení, no ani to sa neriešilo. Dnes je dôvodom rozchodov pravý opak. Ľudia si sex vyskúšajú už dávno pred svadbou, tak prípadne vedia, do čoho idú. Lenže niekedy to priam preháňame a partnerov sme vyskúšali na každý prst dvoch. Čím viac sexuálnych partnerov vyskúšame, tým väčšie prázdno cítime a vlastne strácame čas s ľuďmi, ku ktorým nás neviažu žiadne city. Je to len o živočíšnej potrebe sexu. Oddeľujeme od neho lásku. Vzťah však môže krachnúť aj pre už spomínaný nesúlad v sexuálnej oblasti. Keď si s partnerom nesadnete intímne, poviete si, že to nemá zmysel, hoci v ostatných oblastiach ste spriaznené duše. Nemusí sa to však hneď skončiť. Čo tak sa najprv porozprávať o tom, v čom je problém, a skúsiť to vyriešiť? Možno ste si obaja preniesli zvyky z predchádzajúcich vzťahov, no nefungujú. Preto komunikujte.

Na vine je sex Zdroj: Shutterstock

7. Hráte sa na niekoho iného

Je nám jasné, že na začiatku chcete urobiť čo najlepší dojem na potenciálneho partnera. Preto sa na prvé rande nahodíte, ste milá, usmiata, z rukáva súkate tie najlepšie historky. Prvé týž­dne dbáte o svoj zovňajšok a ráno si radšej privstanete a dáte sa dokopy, než aby vás videl strapatú a s neumytými zubami. Stále sa tvárite chrumkavo, aby ste sa mu páčili, no vaša životná rola nie je herečka. Ste jedinečná osobnosť, ktorú by mal poznať aj váš partner a mal by vás mať rád a akceptovať takú, aká ste. Keď sa na niečo hráte a neskôr ukážete svoje skutočné ja, môže to byť pre partnera šok, ktorý nestrávi, a zamáva vám na rozlúčku. Buďte radšej sama sebou, veď nik nie je dokonalý.

Hráte sa na niekoho iného Zdroj: Shutterstock

8. Všetko chceme hneď a naraz

Kam sa podelo nejaké budovanie vzťahu, spoznávanie? Doba je rýchla, a preto aj my chceme mať všetko rýchlo a najlepšie okamžite. Zaľúbite sa a hneď by ste chceli dokonalý vzťah, zrelú lásku a partnera, s ktorým budete v momente na jednej vlne. Brzdite. Takto to nefunguje. To, či do seba zapadáte ako dieliky puzzle, zistíte časom. Sú za tým odžité spoločné roky plné spoznávania, zaujímania sa jeden o druhého, robenia kompromisov a najmä dennodennej lásky. Žiada si to trpezlivosť a na to mnohí zabúdajú. Ak totiž partner a vzťah nie sú ihneď také, aké chcete, nemá to pre vás zmysel a radšej to ukončíte. Takto sa však môže veľmi ľahko stať, že si životného partnera nikdy nenájdete alebo zo zúfalstva skončíte s niekým, kto sa k vám absolútne nehodí. A to predsa nechcete.