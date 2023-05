Horúci piatok a zápcha na diaľnici. Fňukajúca Adelka na zadnom sedadle. Nervy som mala na prasknutie. Prečo aj moje dieťa zdedilo potrebu byť všade na minútu presne, no najlepšie o 5 minút skôr? Čakala nás prvá lekcia jazdy na koni a už meškáme. Adela domŕzala už rok, len ja som musela prekonať strach zo zlámaných rúk, nôh a z čiernych scenárov môjho muža: „Si nezodpovedná! Čo ak sa vám niečo stane? Kto sa o vás postará? Vieš, akú mám náročnú robotu...“ Ach... tomu sa hovorí partnerská podpora!

Trénerka Katka nás zoznámila s koňmi. Po prvej lekcii sa strach rozplynul. Zdroj: shutterstock

Po prvej hodine ma prešli všetky pochybnosti. Trénerka Katka nás zoznámila nás s koníkmi a hlavne nás uistila, že „školské“ kone sú zvyknuté na začiatočníkov, cítia zodpovednosť za „nemehlá“ na svojich chrbtoch a určite sa nebudú zbytočne plašiť. Odchádzali sme s tými najlepšími pocitmi, ktoré sa po druhej lekcii ešte umocnili. Začínala som chápať, prečo je svet krajší z konského chrbta.

Keď sme sa nadšené vracali zo stajní do auta, všimli sme si v ohrade hlúčik ľudí okolo nepokojného žrebca. Čakalo ho prvé sedlanie a sálal z neho nepokoj. Srdce mi prestalo biť, keď sa mu na chrbát vyšvihol mladý muž. Trucovité zviera začalo protestovať a stavať sa na zadné. Ďalší dvaja chlapi sa ho snažili udržať a upokojiť, no kôň vyhodil zadkom a podarilo sa mu vymrštiť jazdca. Zamrela som. Všetko sa to odohralo v sekunde. Mladík sa schúlil do klbka, urobil akýsi kotúľ vpred a vyskočil na rovné nohy. V aute sa mi triasli nohy a Adela nevydala ani hláska.

Dávid kone miloval a rozumel im. Iskra medzi nami preskočila okamžite. Zdroj: shutterstock

Bol krásny júnový deň a napriek tomu, čo sme videli v ohrade, sme sa s Adelkou nevedeli dočkať. Katka si odviedla dcéru s tým, že mne sa bude venovať Dávid. Keď som ho uvidela, vydýchla som od úľavy. Mladý jazdec, ktorý minulý týždeň predviedol vzdušnú akrobaciu, stál predo mnou živý a zdravý. Vysvetlil mi, že aj toto je súčasť jeho práce, musel sa naučiť predvídať, rozumieť koňom aj bezpečne padať. Zaskočilo ma, keď mi povedal, že zachytil môj vystrašený pohľad a cítil sa zaň zodpovedný. Hodinka na konskom chrbte zbehla neuveriteľne rýchlo. Dávid bol skvelý tréner, trpezlivo vysvetľoval, odstraňoval chybu za chybou, až som začala cítiť rytmus koňa a začali sme fungovať ako jeden celok. Bol to pre mňa jedinečný zážitok, cítila som sa slobodná, odpútaná od všetkých problémov. Dohodli sme sa, že nabudúce si spravíme vychádzku na koňoch do okolia.