Peter (37): „Manželke som prestal v posteli vyhovovať.“

Keď sa mne a manželke narodil syn, akosi sme sa v posteli nevedeli vrátiť „späť do sedla“. Mal som pocit, že jej je milovanie so mnou nepríjemné. Ale boli to asi len moje domnienky, lebo keď som sa pýtal, čo sa deje, presviedčala ma, že je všetko v najlepšom poriadku. A tak som svoje pocity zahnal niekde do úzadia. Keď mal náš syn dva roky, dali sme ho do jaslí, aby manželka mohla opäť pracovať. Silvia trávila stále viac času v práci alebo u svojej sestry, ktorá má maličké bábätko. Moja svokra zomrela len prednedávnom, chápal som, že moja žena chce pomôcť svojej mladšej sestre a zastúpiť i mamu. Ale aj my sme mali doma malého syna a ja som sa cítil osamelo. Moje pokusy o rozhovor a riešenie situácie končili neúspešne a za dverami našej spálne to tiež nebolo ktoviečo. Mal som pocit, že sa so mnou miluje nasilu. Stále mi tvrdila, že všetko je v poriadku, že je iba unavená z práce a pod tlakom.

Jedného dňa, keď mala moja manželka oficiálne robiť nadčas, som ju chcel prekvapiť v práci a pozvať ju na spontánnu večeru, kde by sme sa otvorene o všetkom porozprávali. Išlo mi aj o nášho syna, nechcel som, aby vyrastal v nefungujúcom vzťahu. Keď som prišiel k nej do práce, sekretárka mi prekvapene oznámila, že moja žena odišla o pol štvrtej popoludní ako každý deň. Zrazu mi všetko do seba začalo zapadať. Keď prišla večer domov, hneď som ju konfrontoval.

Ani mi neklamala a všetko mi povedala. Po pôrode sa niečo zmenilo a ja som jej prestal v posteli vyhovovať. Preto začala potešenie, ktoré jej, samozrejme, chýbalo, hľadať inde. Najskôr ho našla u nášho mladého suseda, potom u kolegu, nakoniec skončila pri sestrinom manželovi. Všimol som si, že so švagrom sú si bližší, ale nikdy by mi nenapadlo, že s ním niečo má. Vraj si obaja v posteli neskutočne rozumejú a klape im to. Nie je v tom láska, iba sex. Odsťahoval som sa, nemohol som sa na ňu ani pozrieť. Odvtedy ubehlo už polroka. Jej sestre som nič nepovedal, ale nestretávame sa. Nezniesol by som pohľad na švagra. Hnev vo mne postupne utíchol, chodím k terapeutke a snažím sa manželku pochopiť. Keby mi o svojich pocitoch povedala, nemuselo to zájsť až takto ďaleko. Žijeme oddelene, ale stále k nej niečo cítim. Moja terapeutka mi radí, aby sme spoločne zašli do manželskej poradne. Silvia súhlasila a navrhla, že zájdeme aj k sexuológovi.