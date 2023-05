Ilona (62):

Raz mu môžem odpustiť

Bola som presvedčená, že manžel mi je verný a mňa sa tento problém jednoducho netýka. Teda až donedávna, keď sa to stalo. Bola som z toho zničená. Manžel tvrdil, že to bola jednorazová záležitosť, že nejde o lásku, že ma ne chce stratiť ani sa rozvádzať. Jednoducho ma žiadal o odpustenie. Keď som rozdýchala to veľké sklamanie a rozčarovanosť, uvedomila som si, že ani ja si život bez neho neviem predstaviť. Sme spolu 40 rokov, to sa nedá len tak zahodiť. Je pravda, že v mojich očiach klesol, a potrvá, kým mu naozaj odpustím. Ale rozhodla som sa, že mu dám šancu, lebo verím v lásku. A hádam mu pre to aj raz odpustím.