Každý, kto to niekedy zažil neveru vie, aké je to bolestivé a ponižujúce. A každý sa s tým vysporiada po svojom.

Tu sú zážitky žien, ktoré zobrali spravodlivosť do vlastných rúk a rozhodli sa neverníkovi pomstiť. A veru, niektoré boli poriadne extrémistky. Svoje zážitky zverejnili na sociálnej sieti Reddit.

Zúfalé ženy robia zúfalé veci. Zdroj: Shutterstock

Nevedel udržať svoju pýchu v nohaviciach

Môj priateľ žil v inom meste a dozvedela som sa, že nevedel udržať svoju pýchu v nohaviciach a začal si aférku s inou ženou aj tam. Nabrala som v sebe odvahu, zavolala jej a super sme sa porozprávali. Nakoniec to dopadlo tak, že my dve sme spolu strávili silvestrovskú noc a výborne sme sa bavili. Mierne pripité sme sa dokonca aj bozkávali, a keď ON zbadal tie fotky na Facebooku, nezmohol sa na slovo. Nakoniec sme ho obe opustili a on ostal sám a spytoval si svedomie.

Zúfalé ženy robia zúfalé veci. Zdroj: Shutterstock

Poslala som do čerta aj jeho matku

Dozvedela som sa, že môj manžel má profil na pofidérnej sexuálnej stránke a dokonca si tam vymieňa s viacerými ženami svoje nahé fotky a nechutné videá. Najprv som bola zdesená a priznávam, konala som impulzívne, ale... Všetky fotky a videá, ktoré som tam našla, som poslala jeho matke. Samozrejme, ona si ho zastávala, veď synáčik-jedináčik. Dnes už nie sme spolu. Poslala som do čerta aj jeho matku.

Zúfalé ženy robia zúfalé veci. Zdroj: Shutterstock

Hanbiť by sa mal on

Keď som sa dozvedela, že sa vláči s nejakou mladou pipkou, ozdobila som mu auto tampónmi a vložkami. Neboli síce použité, ale namočené v rajčinovej šťave. Vyzeralo to nechutne a neskôr som sa za to hanbila, ale potom som pochopila, že hanbiť by sa mal on.

Krevetová pomsta

Podviedol ma s kolegyňou, ktorú zbalil na svoje „fešácke“ auto. Tak som mu doň skryla surové krevety. Viete si predstaviť, ako šalel. A pochybujem, že slečna si s ním ešte niekedy sadla či ľahla do toho auta...