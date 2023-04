Trapasov viac než dosť! Spýtali sme sa čitateliek na našej facebookovej stránke Nový Čas pre ženy, aký trapas s platením za účet zažili na prvom rande s mužom. Slovenky mali odpovedať na túto otázku:

Aké boli najčastejšie odpovede? Aha, čo všetko zažili čitateľky na "nezabudnuteľnom" prvom rande! Pri niektorých zážitkoch budete len krútiť hlavou...

Muž vás na prvom rande poprosí, aby ste za svoju časť zaplatili vy. Ako by ste zareagovali?

Mirka: Ja, samozrejme, zaplatím, ale potom ho už viac nechcem vidieť!

Stanislava: Určite by to bolo posledné rande!

Vierka: Keby len svoju časť, ale aj jeho, bol to síce len 2x čaj, ale jeho komentár, že: ,,Aké je to tu lacné, čakal, že to bude drahšie." Tým ma asi najviac vytočil, ani tak nešlo o tých pár €, potom sa čudoval, prečo s ním už nechcem nikde ísť.

Mária: Nič by som mu nepovedala... Postavím sa... Idem pred barový pult, svoje zaplatím a odídem... Nech rozmýšľa, kde spravil chybu.

Lucia: Mňa minule manžel pozval na večeru, zaplatila som si ju sama, ale tak v kútiku duše som bola v šoku, že ma pozval a nechal ma zaplatiť… Neviem si predstaviť taký pocit na prvom rande, to by drvivá väčšina žien na druhé rande už nešla. P.S. Za tú večeru mi dal manžel nakoniec doma peniaze, že vraj si neuvedomil, kým si vyberal jedlo on... :)

Anna: Možno je jednoducho v situácii, kedy si nemôže dovoliť pozvať niekoho na obed, nie je to samozrejmosť, že muž platí, tak ako nie je samozrejmosť, že keď si žena, tak neplatíš.

Marta: Také nepoznám! Nikdy som nemusela platiť za seba. Keď muž pozýva ženu na rande, tak platí on. A keď nemá na to, tak nech ostane doma!

Gabriela: Môĵ bol učeň, pred rande si zarobil na brigáde, pozval ma a samozrejme aj zaplatil. Sme spolu 48 rokov, máme spoločnú kasu.

Cica Mica: Poslala by som ho tam, kde páni pešo chodia.

Boba: Aby sa nehanbil, tak by som to zacvakala, nie som držgroš. A žiadne nabudúce.

Viera: Tak by ma neprekvapil, mám pomaly 65 rokov, ale vždy som si platila sama, keď ma ten človek nezaujal a odišla som. Ani obraz, ani zvuk - môj názor a skúsenosť.

Milka: Pred 47 rokmi to bolo normálne, mali sme rande a počítali sme, na čo máme, či do kina alebo na večeru, hlavne, že sme boli spolu a sme spolu stále.

Evka: Áno, zaplatila by som si za seba, ale to by bolo rande prvý, ale aj poslednýkrát.

Olgi: Nič, vstanem a odídem... "A je to." Zbohom...

Monika: Zaplatila by som aj jeho, ale prvý a poslednýkrát, viac by sme sa nevideli.

Mária: Lakomec, zaplatila by som aj jeho a dovi, dopo...

Mel: No nič, zabudla som si peňaženku a čau.

Beáta: No určite nie, pozýva, tak nech platí!

Drahomíra: Nemala by som problém... Ale to by bolo jeho posledné!