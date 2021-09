Predstavte si, že ste stretli spriaznenú dušu, niekoho, kto vám rozumie a vy rozumiete jemu, predstavte si, že sa zaňho vydáte a žijete vo vzájomnom súlade a láske. A potom...

Potom odrazu zistíte, že vám váš pán božský tak trochu nehovorí pravdu. Sú to síce drobnosti, v ktorých klame, ale predsa... Zrazu vidíte, že to robil už od samého začiatku. Môžete mu v ostatných veciach veriť? Ako by ste sa zachovali?

Keď pani Marta s hrôzou a šokom zistila, že jej muž Marek (42) od začiatku v rôznych drobnostiach klamal, vyšla s tým von, priamo na Facebook. Dostala takmer tisíc komentov, rád, pripomienok. Väčšinou jej radili, aby Mareka opustila, že sa mu už nedá veriť, že keď to urobil v drobných veciach, nikdy nevie, kedy to urobí aj v niečom podstatnom.

"Berte nohy na plecia a utekajte od neho čo najďalej," radila jej jedna dáma. "Povedzme si úprimne, tu už niet dôvery, nemá to žiaden význam," písala ďalšia. Ba jedna jej dokonca napísala, že je vydesená, pretože keď narazí na to zlo, ktoré sa v Markovi skrýva, môže už byť neskoro. Preto by sa s ním mala čím skôr legálne rozviesť. S takým hnusným manipulátorom a klamárom!

Je lož dôvod na rozvod?

Je to istá forma psychického násilia, ako sa vyjadrovali viacerí komentátori? Alebo je možné zachrániť vzťah poznačený klamstvom? Marta spomína, ako sa zoznámili: "Bolo to na jednej párty asi pred 10 rokmi. Hneď sme si padli do oka, sadli sme si vo všetkom. No aj tak som potrebovala veľa času, kým som sa preňho rozhodla a začali sme spolu chodiť. Najskôr sme boli dlho len priatelia," hovorí sympatická žena.

Marta si hneď od začiatku všimla záujem žien o fešného Marka a tak v nej vŕtal červík pochybností. No Marko ho rýchlo porazil - robil všetko len pre ňu. "Zameral všetku svoju energiu len na mňa, priatelia si z toho robili žarty, že je slepý a okrem mňa nevidí nič a nikoho iného," vysvetľuje. Takže všetko šlo ako po masle, až sa párik napokon dostal až pred oltár. "Môj život s Markom bol skvelý, boli sme šťastní," s úsmevom si pripomína tie chvíle. "Až na jednu maličkosť. Všimla som si, že mi v niektorých maličkostiach nehovorí pravdu. Drobnosti, ktoré mi radili - pozor, zastav sa na chvíľu a porozmýšľaj, čo sa deje.

Nebol vo fitku, zostal doma

Drobné lži sa týkali napríklad toho, že jej povedal: Dnes pôjdem do fitka. Ale namiesto toho zostal doma a hral video hry alebo pozeral televízor. Taktiež jej vykresľoval, ako vozil svojho brata po meste, pričom nemal vodičský preukaz ani auto. Vravel tiež, že vyrastali s bratom sami, no Marta zistila, že vyrastali aj s matkou. Keď sa na to Marka pýtala, s úsmevom ju poprosil, aby mu prepáčila tieto drobné biele nepravdy. Povedal jej, že muži chcú byť vždy viac, ako sú, aby dostali ženu, ktorú milujú a preto by im to mala tá žena odpustiť, keď na to príde. Marte sa jeho odpoveď nepáčila a aj mu to povedala.

Prekliate víza

Medzičasom plánovali dovolenku do krajiny, kde potrebovali víza. Marko povedal, že sa o všetko postará a tváril sa, že čaká na doporučenú poštu, ktorou by mali víza doraziť. Ale nič sa nedialo. Marta bola nervózna - keď naňho zatlačila, nakoniec z neho vyšlo, že nepodal žiadosť v termíne a bál sa jej to povedať. "Bola som veľmi rozčúlená, normálne som sa triasla. Vtedy som si prvý raz pomyslela, že by som ho mala opustiť," vzdychá Marta.

Čo hovoria psychológovia

Podľa psychológov klamú ľudia vo vzťahoch častejšie, ako si dokážeme predstaviť. A klamú najmä tým, ktorí sa o nich najviac starajú. A je to vždy problém, pretože dôvera je základ zdravého vzťahu. Malé lži môžu viesť k veľkým veciam. Drobné klamstvá môžu byť naozaj istou formou násilia - keď vás nimi ten druhý drží pod kontrolou.

Ako rozlíšiť neškodné klamstvo od manipulácie?

Nie je to jednoduché. Základ je v motivácii. Či klame preto, aby ochránil seba, alebo aby ochránil partnerku. No bez ohľadu na to, čo je príčinou malých alebo väčších lží, poloprávd a klamstiev, jedno je isté: rozkladajú a ničia akékoľvek normálne vzťahy. Jediná náprava je, aby klamár pochopil, že tadiaľ cesta nevedie a začal sa správať čestne. Lepšia je škaredá lož ako pekná pravda. (To spieva aj Paľo Hammel v jeho piesni Balada o smutnom Jánovi, vypočujte si, je super).

Ako zachrániť vzťah s luhárom?

V niektorých prípadoch má klamstvo svoj pôvod v detstve a to si myslí aj Marta o Markovi. Jeho rodina ho nikdy v detstve nepodporovala, neverila v jeho sily a schopnosti, preto chcel byť aspoň v očiach milovanej Marty hrdinom. Keď sa teda rozhodnete vzťah s klamárom zachrániť, začnite prvým krokom - rozhovorom. Musí byť úprimný a otvorený, bez akejkoľvek lži. "Marko sa i priznal, že to, čo mi narozprával na začiatku bolo preto, aby si ma získal a vyzeral lepší, ako v skutočnosti. Marta s Markom začali úplne od začiatku a veci sa pohli k lepšiemu. Marko pochopil, ako Martu svojím klamstvom ranil a z celého srdca sa chce zmeniť. Držíme im palce!