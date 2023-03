A už riešite aj svadbu?

– T: Jasné, chceli by sme ju mať tento rok a nejaké predstavy sú, ale nemáme ešte všetko detailne premyslené. Nechávame tomu voľnosť.

Zrejme ste sa stretli aj so svojimi rodinami, aké to bolo, mali ste trému?

– T: Mal som väčšiu trému ako na javisku. Ivankin otec je veľký chlap, takže ten rešpekt tam bol. (Úsmev.) Ale bol veľmi milý a pohostinný. Aj Ivkina mama. Hlavne som chcel byť sám sebou a to sa mi podarilo a bolo to skvelé.

– I: Aj ja som mala rešpekt pred prvým kontaktom, ale keďže to nebolo plánované, bola to náhoda, tak som nemala veľa času vystresovať sa. (Smiech.) Veľmi dobre si rozumieme, za čo som vďačná.

Zdroj: EMIL VAŠKO

A na záver, čo podľa vás nesmie chýbať vo vzťahu dvoch ľudí, aby fungoval?

– T: Komunikácia, vždy si všetko vyrozprávame. Asi to znie ako klišé, ale 60 percent ľudí to nerobí, a pritom stačia dve-tri minútky rozhovoru a vyrieši sa to, čo treba. Pretože inak sa to kopí v tých ľuďoch. Neviem v sebe nič dusiť, vždy sa hneď musím o tom porozprávať.

– I: Dôvera a komunikácia ohľadom všetkého. Mužom treba priamo povedať, ak nám ženám niečo vadí. Oni to naozaj často nevedia vytušiť. (Úsmev.) Aj o maličkostiach treba rozprávať. Keby medzi nami nebola dôvera, Tomáškovi by vadilo, že idem na kávu s babami, a mne, že on ide na pivo s chalanmi, a to by nefungovalo.

– T: Hovorí sa, že muzikanti sú neverní, ale je jedno, či je človek elektrikár, pekár alebo spevák. Ak chce človek podviesť, tak podvedie, ale vždy sú vo vzťahu dvaja. Musia byť k sebe úprimní, komunikovať, dôverovať si a mať spoločné aktivity, ktoré budú vzťah utužovať. Dôležité je brať partnera takého, aký je, a nemeniť ho na svoj obraz.



Prezradili o sebe:

✔ Ideálne miesto na prvé rande?

I: Ísť do peknej kaviarne na kávu a spoznať človeka.

T: Kaviareň alebo prechádzka.

✔ Čo si na tom druhom najviac vážite?

I: Tomáško je naozaj pozorný, aj čo sa týka maličkostí, a je veľmi starostlivý.

T: Ivka je veľmi empatický človek, je citlivá a môžem jej veriť. Takú lásku, ktorú mi dala, som ešte nikdy nezažil. (Úsmev.)

Zdroj: EMIL VAŠKO

✔ Vaša najväčšia neresť?

T: Ivka nemá zlozvyky ani neresti.

I: Zatiaľ som si žiadnu nevšimla. (Úsmev.)