Už je to nejaký čas, čo si prešla nie práve šťastným ukončením vzťahu, ktorý trval vyše roka. Bol to neverný hajzel a rozchod bol poriadne búrlivý, keď som mu prišla na jeho milenky. Pár dní na to som sa potrebovala kvalitne vyventilovať, tak sme sa s kamarátkou nahodili, nalíčili a vyrazili do ulíc. Skončili sme v najvychytenejšom bare v meste, kde chodilo kopu sexi chlapov, ktorí by stáli za hriech. Aj ja som v ten večer nechala zbaliť jedným z "lovcov".

Dali sme si pohár, dva, tri a po tom, čo som vypila fľašu vína bola som rozjarená, veselá a povoľná. Na parkete sme to roztočili, zvŕtal sa ako lev. Jeho dotyky boli cielené a mne ani trochu neprekážali. Práve naopak. Padli vášnivé bozky. Asi po polhodine obchytkávania sa na parkete ma stiahol von z baru do bočnej uličky. Obaja sme cítili tú chémiu a vzrušenie medzi nami, dole som celá brnela. Moje telo aj myseľ vedeli, čo bude nasledovať a ja som sa nevedela dočkať.

Ulička bola tmavá, bez lámp, čo nám vyhovovalo. Žiadni svedkovia. Vrhli sme sa lačne na seba, pritlačil ma k chladnému múru a majetnícky, vášnivo ma začal bozkávať. Keď sa ku mne pritlačil cítila som ako sa mu vydúva rozkrok, čo ma vzrušilo ešte viac. Dýchal čoraz plytšie a rýchlejšie. Top mi stiahol pod prsia a začal ich láskať a jemne ma hrýzť. V duchu som si len opakovala, nech nikto nepríde. To, čo sme tam robili, bol riadny adrenalín.

Z baru ju vytiahol do tmavej uličky. Zdroj: Shutterstock

Rozopla som mu opasok, gombík aj rázporok. Vsunula som ruku do boxeriek a pohybovala ňou v takom rytme ako mi on hnietol prsia. Vyhrnul mi sukňu a stiahol nohavičky, ktoré si strčil do vrecka. Dráždil ma. Potom zrazu prestal, stiahol si nohavice, mňa popri stene dvihol a narazil na seba. V tú chvíľu som myslela, že od vzrušenia umriem. Chcela som vykríknuť, no rukou mi zakryl ústa, aby sme na seba neupozornili. Jeho prirážanie bolo čoraz vášnivejšie a ja som vedela, že vrchol je na dosah. Pamätám si, ako mi povedal, že sa mám uvoľniť a vtedy ma zasiahol ten najsilnejší orgazmus. On ešte urobil pár pohybov a bol tam, kde ja.

V tú chvíľu som nemyslela na iné, len na to, ako mi to dobre vyčistilo hlavu a ako som toto potrebovala. Upravila som si sukňu. On nohavice. Rýchlosťou blesku sa zvrtol a odišiel, čo som, priznám sa, nečakala. Ale budiš, šlo mi len o sex. Samozrejme, že svoje nohavičky som späť nedostala. A v ten večer som ho už nevidela. Ale ten sex stál rozhodne za to. Aj keď musím priznať, že takých bolo ešte veľa. Bez vzťahu. Chlapík sa ozval na ďalší deň cez Facebook, že má niečo čo patrí mne. Nohavičky si nakoniec nechal. A nie jedny.

Dominika